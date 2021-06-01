以土包袋截水、打樁、撒草種 魚池尖山林火災後重生
魚池尖山4月間山林火災，經陸空多日聯合齊力撲滅下，林火延燒面積約12.76公頃，魚池鄉公所擔心接連的雨勢，有發生土石崩落、滑坡等立即的危險，與南投林管處合作，在魚池國中後方以土包袋截水、打樁、撒草種與鋪設草蓆等方式做緊急應變，確保排水的順暢，以及防止邊坡沖刷，鄉長劉啟帆指出，目前工程已完成8成，計畫未來重新進行四季樹種的邊坡植被。
鄉長劉啟帆表示，魚池尖山是全鄉的地標象徵，4月間發生一場山林火災，在連續10多天的救火行動後，也將埔里73林班地燒出一片山坡地，由於避免在大家期待已久的梅雨季中，再遇到土石滑落的危險，特別是下方的魚池國中，因此聯絡林務局展開後續的防治措施，不只保護學校建物，也希望讓孩子們復學後，有安心學習的地方。
鄉長劉啟帆親自率領公所和工程人員，自5月10日起，利用目前疫情期間目前暫停到校上課，以土包袋進行截水、打樁固土工程，再撒草種與鋪設草蓆等方式做緊急應變， 確保山坡地的排水順暢，防止邊坡受梅雨的沖刷，未來計畫種下四季花木外，也有意意比照埔里虎頭山方式，興建上山車道，營造魚池尖山的不同風景，目前工程已趕在雨季前達到近8成的整地植草。
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