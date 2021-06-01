以土包袋截水、打樁、撒草種 魚池尖山林火災後重生

魚池尖山4月間山林火災，經陸空多日聯合齊力撲滅下，林火延燒面積約12.76公頃，魚池鄉公所擔心接連的雨勢，有發生土石崩落、滑坡等立即的危險，與南投林管處合作，在魚池國中後方以土包袋截水、打樁、撒草種與鋪設草蓆等方式做緊急應變，確保排水的順暢，以及防止邊坡沖刷，鄉長劉啟帆指出，目前工程已完成8成，計畫未來重新進行四季樹種的邊坡植被。

鄉長劉啟帆表示，魚池尖山是全鄉的地標象徵，4月間發生一場山林火災，在連續10多天的救火行動後，也將埔里73林班地燒出一片山坡地，由於避免在大家期待已久的梅雨季中，再遇到土石滑落的危險，特別是下方的魚池國中，因此聯絡林務局展開後續的防治措施，不只保護學校建物，也希望讓孩子們復學後，有安心學習的地方。