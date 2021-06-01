感謝醫護守住 員林福寧宮今捐1千件醫療防護衣
本土疫情嚴峻，各種宗教活動停辦，彰化縣員林福寧宮的社會關懷行動不停止，今天捐贈1000件防護衣和食品給衛福部彰化醫院，為醫護人員加油；員林福寧宮管理委員會主任委員林献鐘說，防護衣是彰化醫院指定的醫療等級用品，真正符合醫護人員的需求。
員林福寧宮管理委員會把1000件醫療級防護衣，連同20箱礦泉水、20箱飲料、23箱泡麵送到彰化醫院，院長曾孔彥代表接受。
曾孔彥說，彰化醫院作為防疫專責醫院，口罩、防護衣等拋棄性的醫療用品用量很大，這段日子很多社會善心人士和企業捐贈各項物資，今天員林福寧宮、員林市民代表會主席賴東位等人熱心捐贈防護衣，讓醫護人員暖在心頭，將為彰化縣民堅守醫療防線。
員林福寧宮管委會主委林献鐘表示，國內疫情仍在嚴峻狀態，防疫第一線的醫護人員格外辛苦，為了讓醫護無後顧之憂，員林福寧宮管委會秉持媽祖大愛精神，根據彰化醫院的需求，採購1000件醫療級防護衣送給醫護使用，另贈送飲料等食品為醫護補充服務能量。
員林福寧宮創建於雍正年間，主祀媽祖，是大員林地區的知名信仰中心，管委會平時實踐媽祖慈悲胸懷，弘揚宗教、從善積德和推廣文化建設，每年捐贈約350萬元給員林市、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉的國中小學弱勢學童獎助學金，今年捐贈1300個住家用火災警報器給員林消防隊和西區消防隊，防疫期間捐贈1輛消毒車及背式消毒噴霧器給員林市公所。
員林福寧宮強調，捐作公益物資的採購款項，都來自十方信眾的點燈、安太歲、添油香捐款，「取之於社會，用之於社會」，受贈者的感謝與祝福將迴向捐贈者；在這個防疫時刻，員林福寧宮祈求媽祖庇佑疫情早日遠離，台灣回歸平安，大家健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言