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家屬找不到死者案號！竟是溺水死亡後篩檢確診

未完成案件剩6千多筆 陳時中：考慮不再公布校正回歸

感謝醫護守住 員林福寧宮今捐1千件醫療防護衣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林福寧宮管委會（右起）文書組長巫吉清、主任委員林献鐘、員林市代會主席賴東位、管委會土地管理組長許瓏鏵，今天到彰化醫院捐贈物資。記者簡慧珍／攝影
員林福寧宮管委會（右起）文書組長巫吉清、主任委員林献鐘、員林市代會主席賴東位、管委會土地管理組長許瓏鏵，今天到彰化醫院捐贈物資。記者簡慧珍／攝影

本土疫情嚴峻，各種宗教活動停辦，彰化縣員林福寧宮的社會關懷行動不停止，今天捐贈1000件防護衣和食品給衛福部彰化醫院，為醫護人員加油；員林福寧宮管理委員會主任委員林献鐘說，防護衣是彰化醫院指定的醫療等級用品，真正符合醫護人員的需求。

員林福寧宮管理委員會把1000件醫療級防護衣，連同20箱礦泉水、20箱飲料、23箱泡麵送到彰化醫院，院長曾孔彥代表接受。

曾孔彥說，彰化醫院作為防疫專責醫院，口罩、防護衣等拋棄性的醫療用品用量很大，這段日子很多社會善心人士和企業捐贈各項物資，今天員林福寧宮、員林市民代表會主席賴東位等人熱心捐贈防護衣，讓醫護人員暖在心頭，將為彰化縣民堅守醫療防線。

員林福寧宮管委會主委林献鐘表示，國內疫情仍在嚴峻狀態，防疫第一線的醫護人員格外辛苦，為了讓醫護無後顧之憂，員林福寧宮管委會秉持媽祖大愛精神，根據彰化醫院的需求，採購1000件醫療級防護衣送給醫護使用，另贈送飲料等食品為醫護補充服務能量。

員林福寧宮創建於雍正年間，主祀媽祖，是大員林地區的知名信仰中心，管委會平時實踐媽祖慈悲胸懷，弘揚宗教、從善積德和推廣文化建設，每年捐贈約350萬元給員林市、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉的國中小學弱勢學童獎助學金，今年捐贈1300個住家用火災警報器給員林消防隊和西區消防隊，防疫期間捐贈1輛消毒車及背式消毒噴霧器給員林市公所。

員林福寧宮強調，捐作公益物資的採購款項，都來自十方信眾的點燈、安太歲、添油香捐款，「取之於社會，用之於社會」，受贈者的感謝與祝福將迴向捐贈者；在這個防疫時刻，員林福寧宮祈求媽祖庇佑疫情早日遠離，台灣回歸平安，大家健康。

衛福部彰化醫院人員把員林福寧宮捐贈的物資搬進醫院。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院人員把員林福寧宮捐贈的物資搬進醫院。記者簡慧珍／攝影

員林 醫護人員 媽祖

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