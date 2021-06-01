台中市糕餅業者捐500盒平安餅 力挺前線醫護
國內疫情嚴峻，第一線醫護堅守崗位，台中糕餅業者阿聰師的「糕餅主意」捐贈500盒「護國庇民平安餅」，給台中市5家醫療院所，感謝醫護人員辛勞，祈求媽祖護佑台灣。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，醫護依舊堅守崗位。吳朝聰捐增500盒「護國庇民平安餅」給台中慈濟醫院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院以及童綜合醫院的醫護。
阿聰師的糕餅主意董事長吳聰朝表示，疫情期間大家團結集氣挺醫護，醫護在第一線面對無形的病毒，平安餅就是「心靈的疫苗」，祈求媽祖慈悲護佑台灣。
阿聰師的護國庇民平安餅，造型緣起於大甲鎮瀾宮殿堂匾額，紀錄清朝林爽文之亂平定後，在地居民感謝媽祖庇佑鄉里平安，致贈匾額給鎮瀾宮的歷史故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言