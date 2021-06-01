不出門整個台中都是會議室 10大景點背景圖免費下載

疫情升溫，許多人居家上班，線上會議、視訊通話成為生活中重要的一環，為了讓枯燥的視訊變得有趣，台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用，幫助民眾轉換心情，同時樂遊台中。

台中市府觀旅局長韓育琪表示，疫情增溫，民眾在家工作期間拉長，在家開會成了新的挑戰。觀旅局提供台中十大景點美圖，呈現台中多元迷人的好風景，不論是以獨特曲牆及無梁柱結構聞名的「台中國家歌劇院」、親近自然挑戰自我的「谷關七雄」、擁有台中之肺盛名的「中央公園」、有世界最美夕陽的「高美濕地」、台灣十大自行車道「潭雅神自行車道」，又或者是台灣閩南式建築代表「霧峰林家花園」、還有享有百萬夜景美譽的「鰲峰山觀景平台夜景」。

韓育琪說，即日起都可以在台中觀光旅遊網輕鬆下載，路徑：首頁/指南/影音刊物/出版物，下載喜愛視訊背景，一秒帶你走出房間，看見台中美景。