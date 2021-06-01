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不出門整個台中都是會議室 10大景點背景圖免費下載

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用。圖／觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用。圖／觀旅局提供

疫情升溫，許多人居家上班，線上會議、視訊通話成為生活中重要的一環，為了讓枯燥的視訊變得有趣，台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用，幫助民眾轉換心情，同時樂遊台中。

台中市府觀旅局長韓育琪表示，疫情增溫，民眾在家工作期間拉長，在家開會成了新的挑戰。觀旅局提供台中十大景點美圖，呈現台中多元迷人的好風景，不論是以獨特曲牆及無梁柱結構聞名的「台中國家歌劇院」、親近自然挑戰自我的「谷關七雄」、擁有台中之肺盛名的「中央公園」、有世界最美夕陽的「高美濕地」、台灣十大自行車道「潭雅神自行車道」，又或者是台灣閩南式建築代表「霧峰林家花園」、還有享有百萬夜景美譽的「鰲峰山觀景平台夜景」。

韓育琪說，即日起都可以在台中觀光旅遊網輕鬆下載，路徑：首頁/指南/影音刊物/出版物，下載喜愛視訊背景，一秒帶你走出房間，看見台中美景。

觀旅局指出，希望透過美照喚醒各地旅人對台中的記憶，讓喜愛台中的旅客在家也能徜徉台中豐富美景，感受幸福城市的獨特魅力，防疫期間線上安心遊台中，品味台中的風情文化、特色景點，並請減少外出。

台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用。圖／觀旅局提供
台中市政府觀光旅遊局整理台中10大景點背景圖，包括有知名景點高美濕地、台中國家歌劇院等，免費供民眾下載套用。圖／觀旅局提供

高美濕地 疫情

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