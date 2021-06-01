餐飲店禁內用 業者發動抗疫共存計畫求雙贏

因應新冠肺炎疫情進入3級警戒，台中市禁止餐飲店內用，台中市咖啡業者發起「抗疫共存計畫」，獲得建商響應，今天認購500杯咖啡，分贈警消、醫護、環保等第一線防疫單位。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情進入3級警戒，台中市政府宣布，所有餐飲店暫停內用，只能提供外帶或外送。

在一中商圈的張姓咖啡業者表示，這波疫情對業者影響很大，由於自己有很多朋友在第一線防疫單位工作很辛苦，所以就想用半價來提供精品咖啡，以10杯為單位，開放給民眾認購，再轉送給第一線防疫單位。

張姓業者指出，推出這項活動，除了可以提供防疫人員咖啡，而咖啡店也可以達到基本生存門檻，但為了避免外界誤會業者是打著抗疫斂財，此活動僅限在警戒3級防疫期間。

張姓業者說，沒想到咖啡店一發起「抗疫共存計畫」後，各方反應熱烈，不但民眾小額認購，連豐邑機構也來共襄盛舉，認購500杯咖啡，讓業者們忙得既開心又感動，也歡迎同業一同加入這項「活力咖啡」送防疫人員的活動，讓彼此都能在這次疫情波動中共存。

豐邑機構表示，疫情期間，大家身心都很焦慮，尤其是第一線的防疫單位，壓力特別大；希望藉由一杯咖啡，可以讓防疫人員元氣滿滿，也感謝防疫人員無私為大眾付出。

豐邑機構指出，也希望拋磚引玉，支持咖啡店家，可以在疫情中有點收入，讓他們可以繼續生存。同時呼籲更多店家、民眾投入，在疫情期間，分送溫暖分享愛，彼此鼓勵互相支持，一同抗疫。