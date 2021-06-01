台中7家咖啡店「抗疫共存」 客人指送防疫機構買一送一

全國防疫三級警戒，餐飲業禁內用首當其衝，紛暫停營業或直接收店。台中市「82mm咖啡」無心插柳，推動「你響應.我半價」運動，民眾捐輸愛心，指定送咖啡給醫護警消等一線人員，結合7家咖啡店業者半價優惠，在疫情期間送愛心，也讓店家紓解高成本，繼續經營。

「82mm咖啡」老闆張惠凱説，疫情如此嚴峻，小店家心情浮動，除了停水又有限電危機，一點一滴的磨著大家的底線。很多同業選擇收店或不經營，開店除擔心客人的健康外，更憂心員工們暴露於危險，但不營業直接面臨的是生計，隨疫情擴大，讓許多認真經營的店家面臨危機。但很多人選擇相信政府，願意站在共同抗疫的那一端。

張惠凱說，想暫停營業前，免費提供了100杯精品咖啡給予辛苦的第一線醫療人員，感謝他們無私為大眾付出，沒想到有顧客丶朋友知情後，紛紛響應，他們思考後推出「抗疫共存計畫」讓小店繼續營運，外送「活力咖啡」給第一線單位包括醫療、消防、警察、環保、市府，用半價(買一送一)來提供咖啡，這樣除了可送暖給防疫人員，店家也可以達到基本生存門檻。他強調，避免被誤會打著抗疫斂財，活動僅限在三級防疫期間。

82mm Cafe推出後短短3天已經有客人響應超過1000杯的精品咖啡，台中建商「豐邑機構」一口氣訂500杯咖啡要提供給防疫有關人員。

豐邑機構率先響應支持，認購500杯咖啡，分送給醫療、環保、警消、市府等12個單位，除慰勞第一線辛苦的抗疫英雄，也希望拋磚引玉，邀請更多人投入，分送溫暖分享愛，彼此互相加油打氣，共同抗疫。

張惠凱並聯合不同區的同業陸續加入「抗疫共存」共7家店響應活動，讓不同地區的防疫人員可以更快享受到咖啡。

這項活動除了支持自己喜愛的店家繼續營業外，也讓一線防疫人員感窩心，在經營困難的時間內共體時艱。

目前已贈送的單位，包括中國附醫急診、兒童醫院、衛福部台中醫院、澄清醫院平等院區、第二分局、永興、大誠派出所、黎明、西屯、中區、中港消防分隊、北區衛生所、媒體等單位，受贈單位驚喜又感動，受到很大的鼓勵。

平等澄清醫護人員得知這計畫，馬上從受贈者變成響應者，也認購咖啡要贈送給環保單位，她們認為環保人員一樣辛苦。

張惠凱說，對於疫情，真的沒辦法幫上什麼忙，只能用專長默默支持，半價活動也僅能維持店家基本開銷，期盼疫情能夠早日結束，回歸正常生活。透過這個方式，他歡迎店家一起加入活動「你響應我半價」活動，直到三級警戒結束。