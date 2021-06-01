國內花卉銷售慘兮兮 彰化縣府採購贈醫療院所

國內新冠肺炎疫情衝擊花卉市場，由於全國疫情升三級警戒，婚喪喜慶都暫停，就連廟宇都限制入內參拜，使用的花卉頓時無去處，彰化縣是台灣花卉重要產地，彰化縣長王惠美力挺花農，同時也向醫護人員表達致意與感謝，這幾天陸續代表縣民致贈彰化基督教醫院與秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等10家醫院醫護人員新鮮花卉組合盆栽。

彰化縣是菊花、非洲菊、洋桔梗、康乃馨等切花用花卉產地，產量均為全國第一，每3朵切花就有1朵來自彰化，黃姓花農說，現在是洋桔梗盛產季，母親節前一把10朵還可以賣到300元，沒想到之後疫情急轉直下，現在每把只剩4、50元，去年各校花材包進入校園培養插花美學教育，成效不錯，今年原本要續辦，卻因疫情暫緩，國內花卉需求驟降，各種花卉都很慘。

縣府農業處指出，近期疫情影響，各式活動取消辦理、餐廳停止內用，以致花卉銷量大幅萎縮，為力挺花農、感謝辛苦的醫護人員，採購新鮮花卉妝點醫院辦公櫃台，盼在氣氛緊張的醫療場所中，用美麗的花卉為醫護人員加油打氣。