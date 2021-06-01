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霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升藏瀕死警訊

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
梅雨鋒面為南投縣山區帶來豐沛雨量，霧社水庫2天進帳逾1000萬公噸，蓄水率暴升27.01%。圖／讀者提供
梅雨鋒面為南投縣山區帶來豐沛雨量，霧社水庫2天進帳逾1000萬公噸，蓄水率暴升27.01%。圖／讀者提供

梅雨鋒面為南投縣山區帶來豐沛雨量，尤其仁愛鄉自前天深夜遭雨彈狂炸，霧社水庫迅速回升，2天蓄水量進帳達1031.34萬公噸，原本僅6.08%的蓄水率，今天上午7時已提高至33.09%，2天時間就暴升27.01%，蓄水率驚人消長卻是警訊。水利人員透露，這代表水庫瀕死，是一大警訊。

根據經濟部水利署即時水情統計，前天上午7時的霧社水庫有效蓄水量為228.13萬立方公尺、百分比6.08%、水位高度984.04公尺；因山區入夜大雨，昨上午7時，蓄水量回升至770.45萬立方公尺、百分比20.53 %、水位高度989.64公尺。

而昨天至今晨，仁愛山區降雨雖減緩，但持續為水庫進帳，截至今上午7時，霧社水庫有效蓄水量達1241.47萬立方公尺、百分比33.09%、水位高度992.67公尺；2天蓄水量狂增1031.34萬立方公尺，蓄水率、水位暴升27.01%、8.63公尺。

水利署表示，霧社水庫上游集水區近日雨勢豐沛，但要完全紓解旱象仍有一段距離，而其挹注該水庫的水源將放流至日月潭水庫，再往下放至集集攔河堰，供應雲林民生用水、彰化灌溉用水，對水情仍有所助益。

只不過，霧社水庫靠2天降雨就有明顯消長，驚呆不少人，水利人員透露，霧社水庫長年淤積，原有效容量14600萬立方公尺，僅剩3745萬立方公尺，蓄水功能大幅衰退，導致2天1千萬公噸雨量就讓蓄水率暴升，代表水庫瀕死是一大警訊。

水庫 雨量 水利署

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