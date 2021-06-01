阿聰師捐平安餅挺醫護 也求媽祖護佑台灣

新冠肺炎疫情嚴重，第一線醫護人員工作量和壓力都大，台中芋頭酥業者「阿聰師的糕餅主意」，今天由董事長吳聰朝(阿聰師)拋磚引玉，主動捐贈500盒「護國庇民平安餅」給台中市的醫療院所，感謝醫護人員的辛勞並加油打氣，也求媽祖護佑台灣。

阿聰師研發的糕餅新品「護國庇民平安餅」，造型緣起於大甲鎮瀾宮殿堂匾額，紀錄清朝林爽文之亂平定後，在地居民感謝媽祖庇佑鄉里平安，致贈匾額給鎮瀾宮的歷史故事。

近日國內疫情案例大幅上升造成人心惶惶，阿聰師將匾額作為平安餅造型，轉化作「心靈的疫苗」吃個餅療癒身心，藉此撫慰人民慌亂的心情，並期望醫護能像媽祖一樣，為台灣守住疫情。

阿聰師的糕餅主意董事長吳聰朝表示，疫情期間大家應該要團結集氣挺醫護，醫護站在第一線面對無形的病毒，平安餅就是「心靈的疫苗」大家拜拜吃平安，祈求媽祖慈悲護佑台灣。

阿聰師回鄉創業至今一甲子，對家鄉有濃厚情感，不捨疫情爆發造成人心恐慌，阿聰師將平安餅定義為「心靈的疫苗」，讓人民在疫情期間，依然有著心靈對於宗教的寄宿與慰藉，共同努力守過疫情。