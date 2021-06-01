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中市推市場分流運動 知名攤商送招牌香菇丸響應

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市經發局長張峯源(左）丶自治會長李西東再市場內宣導分流運動。記者陳秋雲/攝影
中市經發局長張峯源(左）丶自治會長李西東再市場內宣導分流運動。記者陳秋雲/攝影

台中市推動以身份證尾數進行市場分流，經發局長張峯源今前往第五市場宣導，徐姓婦人指出，因家裡人口多所以每天上菜市場採購，配合分流，以後只能周三次，她表示「習慣就好了」防疫比較重要！

另有消費者以為上菜場必須「驗證」才放行，沒帶身分證以為進不去，得知台中只是宣導呼籲「分流運動」才鬆了一口氣。

台中市今起實施市場分流，市場周一多公休，因此建議身分證尾數是偶數，就週二、四、六買菜，奇數就週三、五、日。台中市未訂罰則，希望民眾自動自發，全民過防疫新生活。

張峯源今率領經發局相關人員到第五市場宣導，市場自治會長李西東陪同。今到第五市場採買的民眾並不多，訪民衆多知道今天是身分證尾數偶數採買日。

有婦人以為，到傳統市場買菜必須「驗」身分證，她沒帶證件，經人告知才知中市「沒有強制性」是市府呼籲「分流運動。」

張峯源表示，市場是日常民生採買場所，現行防疫指引包括戴口罩、消毒及實聯制。但因為疫情嚴峻，因此推市場分流，以身份證尾數的奇偶數分流，公私有市場一體。他認為宣導看來有效果，今天來市場的人並不多。

部分路邊攤販市場，張峯源表示，分流以市場內採買為主，但路邊型市場仍依道路管理及都市計畫法來處理，經發局仍宣導戴口罩，要求保持社交距離，保護自己也保護別人。

李西東表示，雖分流對市場營運影響大但基於防疫，自治會會全力配合。他經營的「丸東商號」今明兩天都準備一斤的香菇丸子30包，只要來買丸子，不分價錢憑身分證分流，就送一包丸子，送完為止。

李西東表示，疫情加上停水雙重災情，人潮少了3成，有攤商還暫停營業。

台中市第五市場丸東商號響應市場分流，今明憑身分證符合分流原則，就是用一斤香菇丸。記者陳秋雲/攝影
台中市第五市場丸東商號響應市場分流，今明憑身分證符合分流原則，就是用一斤香菇丸。記者陳秋雲/攝影

身分證 台中市 疫情

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