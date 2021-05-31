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5傳播鏈多跨縣市移動 盧秀燕：視訊面對面感情不會變

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕呼籲市民，避免跨縣市移動，視訊面對面，感情不會變。圖／取自臉書
台中市長盧秀燕呼籲市民，避免跨縣市移動，視訊面對面，感情不會變。圖／取自臉書

台中市衛生局追蹤全市確定病例，六成三以上是家庭群聚感染。台中市長盧秀燕指出，其中多數是跨縣市移動，例如大坑家族感染，有萬華來的友人後來確診死亡；豐原有家庭從萬華搬回來，也造成感染；另西屯泰安國小也是有人到台北旅遊染疫。盧秀燕呼籲市民避免跨縣市移動，多用視訊，「沒有面對面、感情不會變」、「防疫保持距離、親人才不會分離」。

市長盧秀燕指出，台中確診案例踪起來，六成以上是家庭群聚感染，市民在外面很自律，回到家很放鬆，但不利於疫情，所以市府才提出有關家庭防疫新生活的措施，讓市民提高警覺。

盧秀燕說，衛生局進一步檢視，發現不少感染源是來自跨縣市移動，包括大坑北屯家族，有萬華友人來訪，友人已不幸確診死亡，目前疫情還在發展中。另有豐原一家從萬華搬回台中，也群聚染疫。另從泰安國小傳播鏈可看到有人到台北旅遊，家人染疫。她強烈建議「避免跨縣市移動」有話用視訊來往。沒有面對面， 感情不會變；防疫保持距離、親人才不會分離。

盧秀燕 衛生局 疫情 台中市

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