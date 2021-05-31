守護前線執勤警消 南投慈濟捐防護面罩、PVC手套

本土確診案例突破7500人，南投縣至今也有19人染疫，慈濟基金會有鑑於國內疫情嚴峻，持續挹注防護物資，而為強化南投防疫量能，今提供1500個防護面罩、20000雙PVC手套給警察、消防，盼拋磚引玉為第一線防疫人員加油打氣。

慈濟基金會指出，隨本土疫情升溫，確診者足跡擴大，除了第一線醫護，警消執勤人員工作也超時、體力負荷大，有時還得面對防疫物資青黃不接狀況，增加感染風險，該會因此從5月中旬就啟動調度防護物資，支應新北、台北等防疫使用。

而因本土確診先前有多點爆發狀況，中南部疫況加劇，根據南投衛生局疾管科統計，截至5月30日，南投縣已有19例確診、居家隔離152人、居家檢疫80人，同時支應「北患南送」，因此捐贈防疫物資給南投第一線警消，守護其執勤安全。

慈濟基金會今天總共配送1500個防護面罩、20000雙PVC手套至南投縣警察局及消防局，分別由縣警局長呂新財、消防局長林聰吉代表接受；另，提供35個護目面罩及500雙乳膠手套給縣府新聞及行政處，供對外新聞採訪及媒體使用。

林表示，南投縣內確診或疑似個案均由119救護人員協助載送就醫，近期更因疫情升溫，出勤次數急遽攀升，防疫物資需求也大增，非常感謝慈濟及其他民間單位的善心捐贈相關物資，保障119救護出勤安全，降低感染風險。