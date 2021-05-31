停辦端午活動 溪州發放物資券照顧弱勢不打烊

本土疫情緊繃，公部門紛紛取消端午節相關活動，彰化縣溪州鄉公所改成發放物資券600人元和防疫物資給低收入戶、邊緣戶，同一生活圈的北斗鎮公所打算把相關經費買防疫用品，埤頭鄉公所還在研議，田尾郷向來沒舉辦端陽節活動，今年順勢不辦。

溪州鄉長江淑芬今天表示，今年國內疫情比去年嚴峻，必須配合防疫停辦，低收入戶和邊緣戶都因疫情而經濟更加窘迫，鄉公所將把舉辦端午節的經費改為發放物資券每人600人和防疫物資，6月9日一連5天，每半小時7名低收入戶和邊緣戶依照鄉公所通知到停車場開放空間領取物資券、防疫物資。

溪州鄉公所事前調查，近300人符合領取資格，如果在這5天內沒領取物資券和防疫物資，端午節之前都可以聯絡鄉公所，由鄉公所安排時間領取，領券後視個人時間到溪州鄉農會等指定地點，遵照防疫指示拿過節物資。

北斗鎮公所和埤頭郷公所都取消慶端午活動。北斗鎮公所有意用相關經費買防疫用品，沒打算發放物資給弱勢鎮民，以免領取時又發生群聚情形，但芳鄰溪州鄉要改為發放物資券照顧弱勢鄉民，讓北斗鎮公所重新思考撥出部分經費讓低收入戶和65歲以上弱勢獨老過節的可行性。

埤頭鄉長杜懿彩說，最近鄉公所忙著消毒環境，還沒想到改用何種方式發放端陽物資給弱勢鄉民，今年停辦木棉花親子健行等活動，經費都還給縣政府，若不辦端午節活動，很可能也把補助款還給補助的單位，既然溪州鄉改為發放物資券，埤頭鄉公所將研議可行辦法，但首先考量防疫優先。