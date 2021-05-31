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傳統市場減人潮 竹山鎮公所宣布6月份攤位費減半

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供
南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供

各縣市傳統市場的買菜人潮，被認為是染疫來源之一，為減少風險，限制人流，加上民眾改變採購形態，攤商生意受到影響，南投縣竹山鎮公所並宣布6月份市場攤位使用費減半收取，未來使用費收取方式將是疫情採取滾動式調整。

南投縣政府指出，有鑑於傳統市場爆滿恐成疫情破口，已要求鄉鎮公所每天進行消毒作業，考量廁所也是易染疫的區域之一，因此強化公廁清潔， 以竹山鎮公所為例，市場公廁也將進行一天2次消毒，分別是早上使用前以及下午收攤後的清潔，此外，傳統市場營業中也會加強派遣稽查人員巡查，若有髒亂就盡快處理。

不少民眾表示，居家減少外出活動，雖是最好的防疫手段，但全家人不能不吃不喝，只能利雨周末假日外出傳統市場採買全家的食材，因此非常同意鄉鎮公所強化市場環境的清潔消毒作為，也建議市場菜攤，市街巡查人員要強化菜攤分流管理，要求菜攤能落實人流管制以及實名制，讓聚集情況降低。

竹山鎮長陳東睦表示，目前全國三級警戒，大家生活必然受到限制，考量疫情攤販生意受影響，宣布6月份市場攤位使用費減半收取外，未來使用費收取方式也會有所調整，為了未來能早日恢復日常生活，呼籲民眾戴口罩、勤洗手、沒事不要出門等三原則，希望大家都能共體時艱，一起能度過疫情難關。

南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供
南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供
南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供
南投各鄉鎮公所從即日起也加強市場的消毒作業，市場公廁也將進行一天2次消毒。圖／竹山鎮公所提供

疫情 傳統市場 口罩

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