灌溉水源嚴重不足！彰縣政府補助咖啡農大水桶供水

隨著喝咖啡的風氣興起，彰化縣的咖啡種植面積也逐漸增加，目前全縣約有23公頃，主要集中在八卦山沿線山區，農會也有產銷班輔導，品質為了提升，不過，由於咖啡主要種在山坡地，今年因乾旱缺水枯死甚多，彰化縣政府因此補助55萬元，協助購置35個大水桶，期能穩定供水灌溉。

彰化縣政府農業處指出，目前國內咖啡產區以屏東、南投、台東及嘉義縣為大宗，均各具地方風味，彰化縣則以八卦山沿線山區為主要種植區域，以彰化市最多，其次是芬園鄉，多與果樹間種，其中彰化市還打出八卦山咖啡的品牌，深獲口碑，而芬園鄉在2018年也開始就有咖啡產銷班的輔導，近年來的咖啡品質也獲好評，在2020年的咖啡比賽中獲獎。

農業處表示，由於縣內咖啡種植多以山坡地為主，栽培用水均仰賴雨水，但隨著近年氣候變遷，造成降雨異常，今年更遇到近半世紀以來最嚴重的乾旱，咖啡園缺乏適當儲水設施，灌溉水源嚴重不足，致咖啡植株枯死甚多，讓農民十分苦惱。

為穩定提供咖啡栽培的農業用水，彰化縣政府因此補助產銷班55萬元，分別為彰化市購置20個、芬園鄉15個灌溉用大水桶緊急因應，希望能穩定供水，減緩氣候變遷對縣內優質咖啡產業的衝擊。