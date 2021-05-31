快訊

升三級兩周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控範圍前進

直播／今增15死！274例本土、4例境外、73例校正回歸

灌溉水源嚴重不足！彰縣政府補助咖啡農大水桶供水

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣的咖咖主要栽培在山坡地，今年因乾旱缺水，咖啡樹葉枯黃，甚至枯死。圖／彰化縣政府提供
彰化縣的咖咖主要栽培在山坡地，今年因乾旱缺水，咖啡樹葉枯黃，甚至枯死。圖／彰化縣政府提供

隨著喝咖啡的風氣興起，彰化縣的咖啡種植面積也逐漸增加，目前全縣約有23公頃，主要集中在八卦山沿線山區，農會也有產銷班輔導，品質為了提升，不過，由於咖啡主要種在山坡地，今年因乾旱缺水枯死甚多，彰化縣政府因此補助55萬元，協助購置35個大水桶，期能穩定供水灌溉。

彰化縣政府農業處指出，目前國內咖啡產區以屏東、南投、台東及嘉義縣為大宗，均各具地方風味，彰化縣則以八卦山沿線山區為主要種植區域，以彰化市最多，其次是芬園鄉，多與果樹間種，其中彰化市還打出八卦山咖啡的品牌，深獲口碑，而芬園鄉在2018年也開始就有咖啡產銷班的輔導，近年來的咖啡品質也獲好評，在2020年的咖啡比賽中獲獎。

農業處表示，由於縣內咖啡種植多以山坡地為主，栽培用水均仰賴雨水，但隨著近年氣候變遷，造成降雨異常，今年更遇到近半世紀以來最嚴重的乾旱，咖啡園缺乏適當儲水設施，灌溉水源嚴重不足，致咖啡植株枯死甚多，讓農民十分苦惱。

為穩定提供咖啡栽培的農業用水，彰化縣政府因此補助產銷班55萬元，分別為彰化市購置20個、芬園鄉15個灌溉用大水桶緊急因應，希望能穩定供水，減緩氣候變遷對縣內優質咖啡產業的衝擊。

彰化縣長王惠美日前由縣議員張瀚天、芬園鄉農會總幹事黃翊愷陪同，到芬園鄉的咖啡園關心栽培現況及補助儲水桶設置情形，希望設置的儲水桶，能在乾旱時發揮灌溉功能，進而提升彰化咖啡的品質與產量，帶起產業特色與產值，提高農民收益。

彰化縣的咖咖主要栽培在山坡地，今年因乾旱缺水，咖啡樹葉枯黃，甚至枯死，縣府因此補助咖啡產銷班設置大型水桶，期能穩定供水灌溉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣的咖咖主要栽培在山坡地，今年因乾旱缺水，咖啡樹葉枯黃，甚至枯死，縣府因此補助咖啡產銷班設置大型水桶，期能穩定供水灌溉。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美到芬園鄉的咖啡園關心栽培現況及補助儲水桶設置情形。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美到芬園鄉的咖啡園關心栽培現況及補助儲水桶設置情形。圖／彰化縣政府提供

咖啡 氣候變遷

延伸閱讀

高雄水情好轉 每日持續供水至台南

日曬、蜜處理 普洱改良咖啡味

限時3天！ 7-11「大杯拿鐵」爽喝免40元，「冰淇淋紅茶」第2杯半價至6月

85˚C可以跨店寄杯了！這5天「買3送3」還可轉贈好友

相關新聞

影／傳統市場分流 中警舉標語提醒：嘴上無罩死神大笑

新冠肺炎疫情嚴峻，不少警察人員染疫，傳統市場也被認為是群聚的防疫破口，台中市政府昨天提出「市場分流運動」，第五警分局也安...

停辦端午活動 溪州發放物資券照顧弱勢不打烊

本土疫情緊繃，公部門紛紛取消端午節相關活動，彰化縣溪州鄉公所改成發放物資券600人元和防疫物資給低收入戶、邊緣戶，同一生...

傳統市場減人潮 竹山鎮公所宣布6月份攤位費減半

各縣市傳統市場的買菜人潮，被認為是染疫來源之一，為減少風險，限制人流，加上民眾改變採購形態，攤商生意受到影響，南投縣竹山...

灌溉水源嚴重不足！彰縣政府補助咖啡農大水桶供水

隨著喝咖啡的風氣興起，彰化縣的咖啡種植面積也逐漸增加，目前全縣約有23公頃，主要集中在八卦山沿線山區，農會也有產銷班輔導...

等待幸福的光 台中二校長譜詞曲錄歌撫慰疫情不安的心

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南用歌詞寫下了自己的心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作...

疫情纾困內容未公布 區公所請民眾避群聚別至公所問

疫情影響大，許多行業和上班族生計受影響，聽到政府要發紓困款，紛紛打電話查詢，台中市豐原區公所今天呼籲，紓困內容還沒公布並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。