等待幸福的光 台中二校長譜詞曲錄歌撫慰疫情不安的心

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南用歌詞寫下了自己的心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作出「等待幸福的光」這首歌，張嘉亨在友人謝庭安伴奏下，錄製這首歌，希望歌聲傳送希望與溫暖，影片已放到YOUTUBE影片上，吸引了上千人點閱，透過這首歌撫慰大家在疫情下緊張不安的心情。

歌詞中：「疫情像無止盡的黑暗，我們走進幽暗的門扇，苦苦等待黑夜翻轉，衷心期盼陽光燦爛。口罩掩住了彼此熱情的臉蛋，冷清的街道是疏離的災難，排隊搶物資無言的吶喊，疫情打亂平靜的波瀾。病毒毀了我們團聚美滿，在黑暗中苦苦期盼，何時才能有幸福的光。病毒奪走健康平安，長夜漫漫，星光點點，我們一起攜手度過暗天，戴口罩勤洗手 莫恐慌，少出門常消毒莫悲觀，陽光會帶來希望和溫暖，我們都是一家人，用愛度過難關，在黑暗中迎接幸福的曙光。」

創作歌詞作者顏福南表示，是看見疫情期間，大家搶買、囤積民生物資，在艱困的時刻，每個人心中恐慌、不安，身為教育人，希望透過寫歌貢獻自己心力，帶給社會正向鼓舞的力量，他平日就在人間福報撰寫一系列專欄，鼓勵大家樂觀看待事情，如今疫情嚴峻，大家更要相互包容，相互友愛，支持醫護人員，並做好自身防護。

立新國中校長張嘉亨歌聲清亮，他平時喜歡彈吉他哼唱，領有台中市的街頭藝人證，經常把歌聲散播在校園和友人間，在學校也鼓勵學生創作歌曲，在畢業典禮由學生譜曲填詞發表，歌聲溫馨動人，帶給學生美好的回憶。他希望透過這首歌展現希望的力量，台灣加油，就像歌名一樣，大家彼此鼓勵，以歌聲，以音樂的力量度過疫情，幸福的光就會到來。