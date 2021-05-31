快訊

升三級兩周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控範圍前進

直播／今增15死！274例本土、4例境外、73例校正回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

等待幸福的光 台中二校長譜詞曲錄歌撫慰疫情不安的心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
拿吉他的校長張嘉亨，和歌詞作者校長顏福南，一起錄製歌。圖／校方提供
拿吉他的校長張嘉亨，和歌詞作者校長顏福南，一起錄製歌。圖／校方提供

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南用歌詞寫下了自己的心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作出「等待幸福的光」這首歌，張嘉亨在友人謝庭安伴奏下，錄製這首歌，希望歌聲傳送希望與溫暖，影片已放到YOUTUBE影片上，吸引了上千人點閱，透過這首歌撫慰大家在疫情下緊張不安的心情。　

歌詞中：「疫情像無止盡的黑暗，我們走進幽暗的門扇，苦苦等待黑夜翻轉，衷心期盼陽光燦爛。口罩掩住了彼此熱情的臉蛋，冷清的街道是疏離的災難，排隊搶物資無言的吶喊，疫情打亂平靜的波瀾。病毒毀了我們團聚美滿，在黑暗中苦苦期盼，何時才能有幸福的光。病毒奪走健康平安，長夜漫漫，星光點點，我們一起攜手度過暗天，戴口罩勤洗手 莫恐慌，少出門常消毒莫悲觀，陽光會帶來希望和溫暖，我們都是一家人，用愛度過難關，在黑暗中迎接幸福的曙光。」

創作歌詞作者顏福南表示，是看見疫情期間，大家搶買、囤積民生物資，在艱困的時刻，每個人心中恐慌、不安，身為教育人，希望透過寫歌貢獻自己心力，帶給社會正向鼓舞的力量，他平日就在人間福報撰寫一系列專欄，鼓勵大家樂觀看待事情，如今疫情嚴峻，大家更要相互包容，相互友愛，支持醫護人員，並做好自身防護。

立新國中校長張嘉亨歌聲清亮，他平時喜歡彈吉他哼唱，領有台中市的街頭藝人證，經常把歌聲散播在校園和友人間，在學校也鼓勵學生創作歌曲，在畢業典禮由學生譜曲填詞發表，歌聲溫馨動人，帶給學生美好的回憶。他希望透過這首歌展現希望的力量，台灣加油，就像歌名一樣，大家彼此鼓勵，以歌聲，以音樂的力量度過疫情，幸福的光就會到來。

疫情 口罩 台中市

延伸閱讀

上節目被點唱破億神曲 朱海君險當場情緒潰堤

「我愛冰冰Show」收視開紅盤 白冰冰以為要穿比基尼

婁峻碩催生防疫歌 火力全開diss「沒戴口罩的北七」

58歲圓歌手夢！「男版席琳狄翁」要發單曲了

相關新聞

影／傳統市場分流 中警舉標語提醒：嘴上無罩死神大笑

新冠肺炎疫情嚴峻，不少警察人員染疫，傳統市場也被認為是群聚的防疫破口，台中市政府昨天提出「市場分流運動」，第五警分局也安...

停辦端午活動 溪州發放物資券照顧弱勢不打烊

本土疫情緊繃，公部門紛紛取消端午節相關活動，彰化縣溪州鄉公所改成發放物資券600人元和防疫物資給低收入戶、邊緣戶，同一生...

傳統市場減人潮 竹山鎮公所宣布6月份攤位費減半

各縣市傳統市場的買菜人潮，被認為是染疫來源之一，為減少風險，限制人流，加上民眾改變採購形態，攤商生意受到影響，南投縣竹山...

灌溉水源嚴重不足！彰縣政府補助咖啡農大水桶供水

隨著喝咖啡的風氣興起，彰化縣的咖啡種植面積也逐漸增加，目前全縣約有23公頃，主要集中在八卦山沿線山區，農會也有產銷班輔導...

等待幸福的光 台中二校長譜詞曲錄歌撫慰疫情不安的心

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南用歌詞寫下了自己的心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作...

疫情纾困內容未公布 區公所請民眾避群聚別至公所問

疫情影響大，許多行業和上班族生計受影響，聽到政府要發紓困款，紛紛打電話查詢，台中市豐原區公所今天呼籲，紓困內容還沒公布並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。