快訊

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

德基水庫有進帳 盧秀燕籲限水勿再延長8小時

中央社 / 台中31日電

鋒面過境，為台中市帶來雨量，也讓德基水庫蓄水量增加，台中市長盧秀燕今天表示，德基水庫蓄水量增加約267萬公噸，呼籲中央6月1日起不要再延長限水8小時。

因為久旱不雨，台中地區目前實施「供5停2」供水措施，由於水情持續嚴峻，中央擬從6月1日起在「停2」之後再延長8小時。

台中市昨天一整天雨勢不停，盧秀燕指出，水庫集水區入流持續增加，德基水庫到今天上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸），中部地區實施「供5停2」市民已經很辛苦，呼籲中央6月1日起不要再延長8小時。

台中市水利局表示，統計自5月30日0時至5月31日7時，總累積雨量以和平區（稍來）190毫米、和平區（雪嶺）186毫米、新社區（白毛台）175.5毫米為最大。

水利局指出，這次梅雨鋒面過境，德基水庫集水區累積降雨量為135毫米（台中市德基），今日上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸），因德基水庫的量體較大，加上持續放水至下游，水庫水位上升較不明顯，但若能夠持續下雨，未來幾日將會有較多進帳。

另外供應大台中用水的苗栗鯉魚潭水庫，水利局表示，鯉魚潭水庫今天上午7時水位為249.12公尺（約上升3.5公尺），蓄水量為296.47萬噸（約增加200萬噸），水位及蓄水量已有止跌回升現象。

水庫 台中市 雨量

延伸閱讀

台中今新增9例確診 北屯家庭群聚感染占5例

台中防疫補償金全國最高 盧秀燕：因公務染疫補助12萬

台中1.75萬劑疫苗開打 盧秀燕：全面鞏固防護網

高雄疫苗配發多！盧秀燕喊話：分配要公平不要忽略台中

相關新聞

等待幸福的光 台中二校長譜詞曲錄歌撫慰疫情不安的心

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，台中市東勢區中科國小校長顏福南用歌詞寫下了自己的心情，大里區立新國中校長張嘉亨譜曲，兩人共同創作...

疫情纾困內容未公布 區公所請民眾避群聚別至公所問

疫情影響大，許多行業和上班族生計受影響，聽到政府要發紓困款，紛紛打電話查詢，台中市豐原區公所今天呼籲，紓困內容還沒公布並...

求天讓百姓度難關 中市議員張瀞分：從政40年不曾如此慌

台中市議員張瀞分被稱為「豐原媽祖婆」，努力守護地方，她今天凌晨在臉書PO文說，自己從政40多年來，不曾如此恐慌，她只能默...

強化彰化警消執勤安全 慈濟捐贈防護面罩及手套

新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入第三級警戒，慈濟基金會為感恩防疫第一線人員，先後提供防護面罩3千個、PVC手套7萬個給警察局、...

疫情加大雨訂單爆外送平台癱瘓 業者消費者都崩潰

疫情加上大雨，台中地區國內兩大外送平台今晚都癱瘓了！台中地區兩大外送平台忙到沒有足夠的外送員可接單服務，客人無法點餐，店...

新冠衝擊禁內用 業者推「抗疫共存計畫」挺第一線

因為新冠肺炎疫情衝擊，餐飲業者全面禁止內用，生意受到影響，不過台中市有黃姓咖啡業者，在臉書推出「抗疫共存計畫」，顧客若要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。