德基水庫有進帳 盧秀燕籲限水勿再延長8小時

鋒面過境，為台中市帶來雨量，也讓德基水庫蓄水量增加，台中市長盧秀燕今天表示，德基水庫蓄水量增加約267萬公噸，呼籲中央6月1日起不要再延長限水8小時。

因為久旱不雨，台中地區目前實施「供5停2」供水措施，由於水情持續嚴峻，中央擬從6月1日起在「停2」之後再延長8小時。

台中市昨天一整天雨勢不停，盧秀燕指出，水庫集水區入流持續增加，德基水庫到今天上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸），中部地區實施「供5停2」市民已經很辛苦，呼籲中央6月1日起不要再延長8小時。

台中市水利局表示，統計自5月30日0時至5月31日7時，總累積雨量以和平區（稍來）190毫米、和平區（雪嶺）186毫米、新社區（白毛台）175.5毫米為最大。

水利局指出，這次梅雨鋒面過境，德基水庫集水區累積降雨量為135毫米（台中市德基），今日上午7時蓄水量為503.85萬噸（約增加267萬噸），因德基水庫的量體較大，加上持續放水至下游，水庫水位上升較不明顯，但若能夠持續下雨，未來幾日將會有較多進帳。

另外供應大台中用水的苗栗鯉魚潭水庫，水利局表示，鯉魚潭水庫今天上午7時水位為249.12公尺（約上升3.5公尺），蓄水量為296.47萬噸（約增加200萬噸），水位及蓄水量已有止跌回升現象。