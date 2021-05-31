求天讓百姓度難關 中市議員張瀞分：從政40年不曾如此慌
台中市議員張瀞分被稱為「豐原媽祖婆」，努力守護地方，她今天凌晨在臉書PO文說，自己從政40多年來，不曾如此恐慌，她只能默默求上蒼讓台灣百姓能平安度過疫情這一難關。張瀞分今天受訪時說，她最近不斷接到民眾電話焦急詢問有關疫情問題，她說目前只能求疫苗快到位，大家快施打疫苗。
張瀞分今天凌晨在臉書說，「再這樣下去，人民該怎麼辦？」她擔心台灣疫情，她說最近只要中央流行疫情指揮中心公布最新確診個案，有確診者到過豐原區，就有很多人豐原人打電話急問她「在哪裡？他走過哪裡？他家在哪裡？」張瀞分說，很多疫情資料需保密，她不知道，更不能說，但她可感受到民眾的緊張和恐慌。
張瀞分表示，疫情緊張下，她發現有些精神疾病患者病情更嚴重，更容易憂心和暴燥，她說現在只能等疫苗快到位，大家快施打，就像多年前的流行感冒嚴重，很多人打流感疫苗後，疫情明顯緩和，大家不再緊張。
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