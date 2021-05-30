傳統市場屢傳確診足跡 線上購蔬菜箱台中市民享免運費

傳統市場恐成疫情破口，台中市長盧秀燕今日提出「市場分流運動」，按身分證字號尾數，單數於每周三、五、日、雙數於每周二、四、六分流採買。另外，盧秀燕也推薦「線上採購」，台中市各農會推出蔬菜箱，台中市民還享有免運費優惠，在家線上採購，不用外出就能送到家，減少實體採購的感染風險。

盧秀燕表示，她希望市民如到市場採購，盡量一次買足，可減少出門機會及染疫風險，希望全民多宣導多配合。還請年輕人多告訴長輩，市場分流運動，多多宣傳。

安心食材宅配到府，減少傳統市場採買機會，也是防疫存糧的好選擇。台中市府農業局長蔡精強表示，霧峰區農會推出的「蔬菜箱」，內含當令青江菜、空心菜、蚵白菜、油菜、彩色甜椒、絲瓜、小黃瓜等葉菜及根莖菜類，經台中果菜市場快篩質譜儀檢驗合格，並搭配霧峰區農會生產的有機黑翅鳶米，分為699元小家庭組及899元大家庭組。

新社區農會整合山城地區菇農推出「新社百菇驚喜箱」，包含杏鮑菇、金針菇、美白菇、鴻禧菇、鮑魚菇及白精靈等菇類，即刻訂貨，只要1個工作天就能出貨，每箱由10包菇組合，只要550元（含運費），一次購買兩箱優惠950元。此外，「杏鮑菇水餃」使用國產豬肉與杏鮑菇，鮮美脆嫩，每顆重達28克，一盒20顆裝，一箱6盒只要950元（含運費）。

農業局輔導大安區農會的「大安飛天豬農畜產品組合」，內含飛天豬香腸、貢丸、餡餅、水餃等多種產品，均選用百分之百國產產銷履歷豬肉製成，購買專案組即享免運宅配優惠。台中魚市場也推新鮮的魚貨產品，防疫期間全館9折優惠，本島宅配到府3000元免運。

台中市政府提供蔬菜、魚、豬肉及食用菇方便採購服務，可在「普利共好商城網站」（ https://taiwanfarmersmall.com.tw/ ）採購。