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短時強降雨來襲！彰投豪雨 14縣市大雨

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南投豪雨下錯地方 日月潭、霧社水庫進帳有限

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣南投市、草屯等地今下起大雨，下午1時前累積雨量，以南投市六分寮地區130mm最高。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市、草屯等地今下起大雨，下午1時前累積雨量，以南投市六分寮地區130mm最高。記者賴香珊／攝影

中南部旱情嚴峻，昨起至今從算迎來大雨，南投縣各地也見豪雨雨勢，但雨似乎下錯地方，全縣以南投、草屯等市區累積雨量最豐，今天下午1時以前，以南投市六分寮地區130mm最高，日月潭、霧社水庫上游卻都不到50mm，水庫進帳有限。

南投縣各地今天清晨就陸續降下大雨，尤其南投市區，瞬間降雨驚人，上午7時至9時的雨勢一度大到像颱風來襲，其中六分寮測站累積雨量在下午1時許時達到130mm，居全縣之冠，其次落在草屯鎮、中興新村等站也累積雨量也達100mm。

反觀，日月潭、霧社水庫集水區雖有降雨，但雨勢不大，其由上游往下的相關集水區的萬大、武界、廬山、大觀、水社等測站，累積雨量均不及50mm，因為對水庫進帳相當有限，從昨天至今的這場梅雨，對南投縣而言似乎有些下錯地方。

台電大觀電廠表示，最近這波梅雨鋒面雨勢，由於沒能下在日月潭上游集水區，日月潭上游集水區的武界昨累積雨量達7.5mm，大觀、水社均掛零，但今天均見雨勢，水位稍升，上游取水量從昨每秒2.5立方公尺，今升至約每秒5立方公尺。

台電大觀電廠副廠長黃陵育表示，目前日月潭集水區上游雨量沒有很多，對水庫進帳也相當有限，主要還是看今天下午及後續幾日的降雨狀況，希望能下對地方，且為100毫米以上的雨，才能明顯讓水位回升。

南投縣南投市、草屯等地今下起大雨，下午1時前累積雨量，以南投市六分寮地區130mm最高。記者賴香珊／攝影
南投縣南投市、草屯等地今下起大雨，下午1時前累積雨量，以南投市六分寮地區130mm最高。記者賴香珊／攝影

雨量 水庫 日月潭

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