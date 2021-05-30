疫情加水情兩頭燒！彰化縣長王惠美透早關心鹿港淹水

今天清晨的強降雨狂灌下，雖然多少紓解彰化的旱象，卻也造成地勢低漥的鹿港公會堂及老街一帶淹水，水深過膝。最近忙於疫情的彰化縣長王惠美一大早就冒雨前往巡視，呼籲民眾注意豪大雨警戒，居家、附近店家的排水孔、垃圾也要記得一起清除，以防再次排水阻塞造成淹水。

彰化縣長王惠美今天清晨由鹿港鎮長許志宏、水資處長陳詔慶陪同，前往鹿港公會堂附近巡視淹水情形。水資處長陳詔慶表示，因強降雨，水利署針對彰化縣發布一級淹水警戒，其中，鹿港測站1小時雨量達133.5毫米，大雨等於是用「倒」的狂灌，造成低漥的公會堂及老街淹水一帶淹水，水深最高達35公分。

陳詔慶表示，鹿港地區今天清晨6時開始強降雨，現場立即啟動鹿港抽水站、文開抽水站及移動式抽水機持續排水，截至8時兩小時累積雨量達107毫米，已遠超目前市區排洪標準，7時30分開始雨勢漸小，抽水機組持續抽排，積水狀況開始消退，在8時30分大致退去。