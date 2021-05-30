南投埔里爆家庭群聚 全鎮大消毒作業因大雨喊卡

南投縣埔里鎮今疑爆出家庭群聚感染，一口氣篩檢出4陽性個案，衛生局昨起針對染疫足跡進行清消，公所為加強防疫，原定今再由大坪頂農民「自走式噴霧車隊」再次深入鄰里巷弄協助全鎮大消毒，未料一早下大雨，只好延期，擇日再辦。

埔里鎮公所指出，本土疫情緊張，全台升級第3級警戒，為防止並降低疫情入侵，20日當天在大坪頂地區農民出動近30輛自走式噴霧車，搭配清潔隊上唯一的2輛消毒車展開全鎮大消毒，在各里里長帶領下進行各區消毒作業，成效良好。

而因上周日（23日）埔里有1例確診個案，為強化地區清潔消毒作業，也讓鎮民放心，原定今天要再透過大坪頂農民「自走式噴霧車隊」展開第2次全鎮大消毒，未料卻碰上梅雨鋒面南下，當地天氣一早就轉陰打雷，不久就下起大雨。

埔里公所表示，原定今天的全鎮大消毒除有大坪頂的農民相挺，昌林國貿、新光華造紙等也紛捐贈次氯酸納、漂白水等供鎮上消毒使用，未料受氣候影響，原本排定的第2次全鎮大消毒作業確定因雨延期，後續會再視天氣狀況，擇日再辦。

沒想到，縣府今上午公告埔里疑爆發家庭群聚感染，一口氣篩出4陽性個案，全鎮清消作業又剛好因雨延期，令地方民眾有些擔憂；對此，衛生局表示，昨天確認陽性個案足跡狀況已針對室內及騎樓持續消毒，戶外待雨勢轉小也會進行清消。

此外，南投縣環保局亦已啟動該鎮全區清潔消毒，埔里鎮公所清消作業也會擇期持續進行，公所也提醒民眾，除了公共場域，民眾也應加強自家環境清消，建議鎮民居家環境消毒可用含次氯酸鈉的漂白水以1：100的清水稀釋後使用。