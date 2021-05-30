台中和平山區今早落石 警搬不動通知工務段清除

鋒面帶來大雨，台中市和平區台8線34.3公里處因降雨，今天上午有落石掉落，幸當時無人車經過，未發生意外事故，台中市警局和平分局谷關派出所警員蔡宇傑趕至現場擺設交通錐實施交管，維護用路安全，並通知谷關工務段調派機具清除。

山區降雨，今天上午8時28分，一顆石頭從道路邊坡滑落台8線34.3公里路中間，幸當時無人車經過。谷關派出所警員蔡宇傑趕到現場，觀察未有繼續落石，試圖將石頭搬移至路旁，但因石頭太重搬不動，只好通知谷關工務段調派機具前來清除。

和平警分局提醒，近日山區可能降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。