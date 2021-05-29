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彰化鹿鳴分隊自製水帶收捲器 減輕火場收拾負擔
火警現場經常都是布滿了水線，每當火警結束後消防人員已是疲憊不堪，卻仍要收拾動輒數十條的消防水帶，為了減輕消防人員的辛勞，鹿鳴分隊小隊長施順仁與同仁便發想自行製作「水帶收捲器」，讓同仁在救災筋疲力盡後，不再需要穿著厚重的消防衣褲彎腰收拾水帶，讓後續的裝備收拾更輕鬆。
水帶收捲器並非少見，但仍有很多消防分隊都沒有這項工具，且也未有同仁自行製作先例，鹿鳴分隊從採買、組裝、焊接、實驗、改良等，都由隊上同仁一同完成，鹿港義消中隊得知消防同仁自行研發製作水帶收捲器，贊助製作水帶收捲器的材料費，消防員以符合人體工學的角度、高度來進行設計及製作，並採用較為堅固、耐用的不鏽鋼材質。
消防人員指出，原本收拾一條水帶大約需要約一、兩分鐘，有了水帶收捲器，大約只需要二十秒，而原先需要兩個人完成的收拾工作，也變成一個人就能獨立完成。
彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，救災後收拾水帶的工作因需要排水、鋪平對折，通常需要兩個人進行，而同仁火警搶救後已相當疲累，還要穿著厚重的消防衣進行收拾，回到隊上還要整理、清洗水帶，通常一場火警都會消耗大量的體力，若能將收拾水帶的工作變得較為輕鬆，對同仁而言，有很大的幫助。
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