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南投疫情今天無確診者 草屯鎮篩檢183人全都陰性

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣衛生局在草屯鎮設立篩檢站，上午68人受檢，篩檢結果都是陰性。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局在草屯鎮設立篩檢站，上午68人受檢，篩檢結果都是陰性。圖／南投縣政府提供

南投縣今天無確診個案，但為避免社區流行，衞生局今天在草屯鎮舉辦2場社區篩檢，共有183人篩檢，結果全都是陰性。29日到6月1日還有4場社區篩檢，近期曾前往東方紅時尚會館消費，或有疑似症狀民眾，請趕快接受篩檢。

衛生局說，今天上午在御史里集會所旁停車場進行的社區篩檢，共有68人到場，篩檢結果都是陰性；下午在北勢里永安宮風雨操場，共有115人接受篩檢，結果也都是陰性。衛生局提醒「快篩陰性不代表沒有染病」，陰性仍應持續留意健康狀況，落實防疫。

對於部分確診者疫調足跡相當簡略，衛生局強調除了當事人提供足跡資訊外，也會同警方調查當事人近日的行程再度確認，如果當事人隱瞞足跡事實，依傳染防治法，最高將祭出30萬元重罰，希望民眾都能配合疫調，提供確切足跡，才能盡快阻斷疫情傳播。

衞生局表示，30日上午9點到12點，敦和里活動中心旁停車場將設篩檢站，下午2點到5點，在復興里集會所前廣場。

5月31日上午9點到12點，社區篩檢站設在山腳里集會所及活動中心前廣場；6月1日在南埔陳府將軍廟活動中心，篩檢時間從下午2點到5點。

縣府呼籲，有和確診者足跡重疊、或自己覺得有新冠肺炎(COVID-19)臨床症狀，如發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀，或曾和相關人員接觸者，可攜帶健保卡，全程戴醫用口罩，到上述地點接受篩檢，並請勿搭乘大眾運輸工具，避免造成感染。

南投縣衛生局今天起在草屯鎮舉辦6場次新冠肺炎篩檢，提醒和確診者有足跡重疊或有類似症狀民眾接受篩檢。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局今天起在草屯鎮舉辦6場次新冠肺炎篩檢，提醒和確診者有足跡重疊或有類似症狀民眾接受篩檢。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局今天起在草屯鎮舉辦6場次新冠肺炎篩檢，提醒和確診者有足跡重疊或有類似症狀民眾接受篩檢。圖／南投縣政府提供
南投縣衛生局今天起在草屯鎮舉辦6場次新冠肺炎篩檢，提醒和確診者有足跡重疊或有類似症狀民眾接受篩檢。圖／南投縣政府提供

衛生局 篩檢站 停車場

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