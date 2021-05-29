南投疫情今天無確診者 草屯鎮篩檢183人全都陰性

南投縣今天無確診個案，但為避免社區流行，衞生局今天在草屯鎮舉辦2場社區篩檢，共有183人篩檢，結果全都是陰性。29日到6月1日還有4場社區篩檢，近期曾前往東方紅時尚會館消費，或有疑似症狀民眾，請趕快接受篩檢。

衛生局說，今天上午在御史里集會所旁停車場進行的社區篩檢，共有68人到場，篩檢結果都是陰性；下午在北勢里永安宮風雨操場，共有115人接受篩檢，結果也都是陰性。衛生局提醒「快篩陰性不代表沒有染病」，陰性仍應持續留意健康狀況，落實防疫。

對於部分確診者疫調足跡相當簡略，衛生局強調除了當事人提供足跡資訊外，也會同警方調查當事人近日的行程再度確認，如果當事人隱瞞足跡事實，依傳染防治法，最高將祭出30萬元重罰，希望民眾都能配合疫調，提供確切足跡，才能盡快阻斷疫情傳播。

衞生局表示，30日上午9點到12點，敦和里活動中心旁停車場將設篩檢站，下午2點到5點，在復興里集會所前廣場。

5月31日上午9點到12點，社區篩檢站設在山腳里集會所及活動中心前廣場；6月1日在南埔陳府將軍廟活動中心，篩檢時間從下午2點到5點。