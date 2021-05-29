疫情衝擊外 溪湖市中心白天停水５天 居民：禍不單行
「我們這裡也要停水？」彰化縣溪湖鎮市中心居民今天收到停水通知，將從5月31日一連5天，白天上班時段停水，許多鎮民不禁大發牢騷「疫情已經讓溪湖很慘，竟然還要停水。」
自來水公司實施「0303小區管線維護作業，溪湖-109年度分區計量管網工程」，通知彰水路三段、員鹿路三段以南到西環路、中興路、二溪路，和成功高中以南的溪湖排水，這塊市中心街區將從5月31日到6月4日的上午8點30分到下午5點停水，下午5點過後恢復供水。
溪湖鎮大竹里長何炳樺說，市中心商店多、住家也多，餐廳幾乎主動公休停業，不受停水影響，可是商店和住家需要用水，他接到很多民眾來電反映，天氣炎熱白天停水，就算有水塔貯水也很不方便，他去電自來水公司查詢，得到的回覆是，這是去年已排定的工程，不可能喊停。
溪湖鎮市中心居民抱怨，疫情害溪湖鎮商業蕭條，往日熱鬧的街區和市場，最近相當冷清，下午5點過後還有營業的店家也紛紛打烊，只有連鎖性的商店和超商照常開張，沒想到停水也輪到溪湖。有些民眾表示，下午5點過後恢復供水，不是一連5天全日停水，「還好啦」。
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