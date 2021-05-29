沒超市賣場沒群聚 田尾鄉送消毒酒精請永靖北斗做防疫

網路流傳笑話「確診者都在超市賣場搶購。」彰化縣田尾鄉沒連鎖超市和大賣場，到目前仍是淨土，鄉公所不敢掉以輕心，出動協力腳踏車宣傳防疫，鄉長林守政還自掏腰包各送9桶容量250加侖的酒精給芳鄰北斗鎮、永靖鄉，共同打造防疫陣線。

鄉長林守政今天說，田尾鄉連一條商店街都沒有，鄉民到永靖鄉、員林市或北斗鎮的超市和賣場購物，如果少量日常用品，在鄉內小型商店採購即可，可能因此避開人潮搶購物資的群聚風險，田尾鄉迄今仍是淨土。

不過鄉公所不敢大意，各鄉鎮市雇用宣傳車宣導防疫，田尾鄉是協力腳踏車上場。騎協力腳踏車暢遊田尾公路花園，是彰化縣花鄉田尾的一大特色，鄉長林守政等鄉公所主管騎協力腳踏車沿著產業道路播放宣導內容，遇見沒戴口罩的鄉民，除了加以規勸，當場贈送一個口罩要求立刻戴上。

林守政自掏腰包添置消毒用的酒精，起初不限量索取，全鄉20村的村辦公室和村民提著大塑膠桶裝酒精，鄉公所見狀連忙實施第二階段送酒精，再次索取者限每人每次兩瓶約1200C.C。

田尾鄉在永靖鄉和北斗鎮之間，三鄉鎮民往來密切，眼看鄰近鄉鎮發生確診病例，永靖鄉和溪湖鎮同列重災區，田尾鄉公所主動贈送消毒用酒精9桶容量250加侖 給北斗鎮、永靖鄉，請鄉鎮公所轉送給各村里，一起做好防疫。林守政說，田尾鄉公所的消毒用酒精濃度達95%，應稀釋為濃度75%，達到最佳消毒效果。