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梅雨來了 台中市水利局：應變中心將三級開設

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙包場準備中。圖／台中市水利局提供
台中市沙包場準備中。圖／台中市水利局提供

今天台中多處地區都陰雨，雷聲不斷，因梅雨鋒面加上西南氣流來襲，預計明後天對台中市影響較大，將帶來短時強降雨及大雷雨，台中市政府水利局明天下午1點開設三級應變中心，預布移動式抽水機10台，備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

台中市水利局表示，中市各河川出水口及鄰出海口地區地勢相對低漥，如遇海水滿潮，洪水不易排出，為避免抽排水不及造成積淹水危害，目前預定周日中午12點0前在清水、梧棲、龍井、烏日及大里區等6個易淹水點預佈大型抽水機，共出動10部抽水機組。

台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，並備妥沙包2萬包、防汛鼎塊681塊，完成抽水機操作教育訓練，251部(大、中、小型)移動式抽水機因應狀況可以隨時待命支援。

水利局長范世億表示，抽水機組除每月進行保養及試運轉，大型抽水機皆裝設GPS智慧防災系統，出勤時可依智慧防災系統功能，即時傳回預佈情況及運轉抽水等大數據至本局，即時掌握各預佈點抽排水狀態，讓淹水損失降至最低。

水利局提醒，這波典型的梅雨鋒面會影響台中市至下周一，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，民眾於汛期時保持危機意識，並下載「台中水情」APP可查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

台中市清水區海口南路待命。圖／台中市水利局提供
台中市清水區海口南路待命。圖／台中市水利局提供

台中市 淹水 梅雨

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