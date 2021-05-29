梅雨來了 台中市水利局：應變中心將三級開設

今天台中多處地區都陰雨，雷聲不斷，因梅雨鋒面加上西南氣流來襲，預計明後天對台中市影響較大，將帶來短時強降雨及大雷雨，台中市政府水利局明天下午1點開設三級應變中心，預布移動式抽水機10台，備妥沙包、防汛鼎塊等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

台中市水利局表示，中市各河川出水口及鄰出海口地區地勢相對低漥，如遇海水滿潮，洪水不易排出，為避免抽排水不及造成積淹水危害，目前預定周日中午12點0前在清水、梧棲、龍井、烏日及大里區等6個易淹水點預佈大型抽水機，共出動10部抽水機組。

台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日抽水站輪值人員已進駐抽水站待命應變，並備妥沙包2萬包、防汛鼎塊681塊，完成抽水機操作教育訓練，251部(大、中、小型)移動式抽水機因應狀況可以隨時待命支援。

水利局長范世億表示，抽水機組除每月進行保養及試運轉，大型抽水機皆裝設GPS智慧防災系統，出勤時可依智慧防災系統功能，即時傳回預佈情況及運轉抽水等大數據至本局，即時掌握各預佈點抽排水狀態，讓淹水損失降至最低。