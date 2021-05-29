快訊

直播／企業、宗教團體踴躍購買疫苗 指揮中心記者會說明

不自覺症狀＋未及時就醫 在家猝死患者恐陸續增加

聽新聞
test
0:00 / 0:00

乾旱南投縣農損1億3000萬元 列入現金救助

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣因為乾旱影響，荔枝、龍眼等水果受損嚴重，農委會列為天然災害現金救助地區。記者江良誠／攝影
南投縣因為乾旱影響，荔枝、龍眼等水果受損嚴重，農委會列為天然災害現金救助地區。記者江良誠／攝影

南投縣今年3到5月因為高溫乾旱影響，導致農產受損嚴重，經過農糧署勘查後，決定將南投縣列入農業天然災害現金救助地區，鄉鎮公所從5月29日起至6月28日止，受理農民申請辦理現金救助，並依照公告事項相關規定辦理。

南投縣農業局表示，這次農業天然災害現金救助地區救助項目為荔枝、龍眼、柳橙、椪柑、桶柑及其他柑桔，救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」辦理。根據農糧署統計，南投縣農業損失達1億3619萬元。

玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，每公頃救助額度9萬元；黑葉荔枝每公頃救助額度6萬元；龍眼每公頃救助額度6萬元；柳橙、椪柑、桶柑及其他柑桔，每公頃救助額度7萬5千元。

救助對象為符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民，另外，辦理救助項目損害率需達20%以上，始得依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；若長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

延伸閱讀

南投縣15人確診個案草屯獨占8成 明開辦6場社區篩檢站

荔枝及龍眼因乾旱結果差 彰化縣經公告為現金救助地區

南投縣風景區全面暫停入園 請周末留在家鄉避疫

審核疫苗有那麼簡單？女醫搬法條打臉林明溱：欺負南投人不懂法律

相關新聞

乾旱南投縣農損1億3000萬元 列入現金救助

南投縣今年3到5月因為高溫乾旱影響，導致農產受損嚴重，經過農糧署勘查後，決定將南投縣列入農業天然災害現金救助地區，鄉鎮公...

彰化八卦山改造為森林公園 中央核定7058.9萬經費

彰化縣八卦山為縣內代表景點之一，但水泥化設施多，縣府爭取內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，以「彰化縣八卦山...

社區感染風險仍在 溪湖龍水宮第二次大規模篩檢

水果盤商傳染鏈發源的彰化溪湖湳底社區雖已篩檢約300人，因為出現兩例，先前匡列採檢後，陰轉陽的確診個案，讓縣府不敢輕忽，...

台中小黃公車使用成長27% 6月起調整7條路線增加服務

台中市小黃公車目前有，黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐...

台中豪華露營區「向海那漾」暫休園 堅持不減薪不裁員

台中豪華露營區「向海那漾」目前因疫情暫時休園，業者表示，與政府防疫同心協力，體恤員工堅持不減薪不裁員，30名員工的工作都...

多肉植物達人：新手學經驗 別買太貴的

「剛入手多肉，常被可愛、多變的模樣吸引到無法自拔！」台灣仙人掌與多肉植物協會蘇姓會員說，因價格便宜有人一口氣買進10多盆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。