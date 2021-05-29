乾旱南投縣農損1億3000萬元 列入現金救助

南投縣今年3到5月因為高溫乾旱影響，導致農產受損嚴重，經過農糧署勘查後，決定將南投縣列入農業天然災害現金救助地區，鄉鎮公所從5月29日起至6月28日止，受理農民申請辦理現金救助，並依照公告事項相關規定辦理。

南投縣農業局表示，這次農業天然災害現金救助地區救助項目為荔枝、龍眼、柳橙、椪柑、桶柑及其他柑桔，救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」辦理。根據農糧署統計，南投縣農業損失達1億3619萬元。

玉荷包荔枝、糯米荔枝及玫瑰紅荔枝等新品種荔枝，每公頃救助額度9萬元；黑葉荔枝每公頃救助額度6萬元；龍眼每公頃救助額度6萬元；柳橙、椪柑、桶柑及其他柑桔，每公頃救助額度7萬5千元。

救助對象為符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民，另外，辦理救助項目損害率需達20%以上，始得依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；若長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。