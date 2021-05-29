台中多處零星降雨 民眾盼下在集水區

水情嚴峻，提供台中市用水的德基水庫水位不斷下降，台中沿海地區今天上午雖有降雨，但雨勢短暫且不大，民眾歡呼之餘，祈禱上天能將雨水下在集水區，一解水庫渴。

依經濟部水利署防災資訊服務網，德基水庫目前有效蓄水量249.3萬立方公尺，蓄水率只剩1.3％。

交通部中央氣象局台中氣象站表示，上午台中沿海部分地區有零星降雨，但累積雨量不多。根據天氣預報，晚間台灣中、北部地區將有梅雨鋒面籠罩，預計30日到6月1日會有短暫強降雨機率。

梧棲區蔡先生說，上午有降雨，雨勢瞬間強大，但一下就轉小變毛毛雨，連雨衣都不用穿。

清水區上午10時降雨，住清水的沈先生說，雨勢不大，下了約20分鐘，但地板才剛被雨打溼，雨就停了。

豐原區王先生說，一早起床氣候涼爽，天空有烏雲，滴了幾滴雨，連柏油路都沒濕，期待聽見下雨聲，最好下在集水區。