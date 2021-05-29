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彰化八卦山改造為森林公園 中央核定7058.9萬經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫獲得核定總經費7058萬9000元，八卦山將朝向森林公園方向改造，預計今年工程發包。圖／彰化縣縣府提供
彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫獲得核定總經費7058萬9000元，八卦山將朝向森林公園方向改造，預計今年工程發包。圖／彰化縣縣府提供

彰化縣八卦山為縣內代表景點之一，但水泥化設施多，縣府爭取內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，以「彰化縣八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫」獲得核定總經費7058萬9000元，八卦山將朝向森林公園方向改造，預計今年工程發包。

該計畫獲得中央補助款6000萬元，地方配合款1058萬多元，經費包含規劃設計及工程費用，改造範圍從八卦山自然生態園區、體育休閒園區、乙未保台公園到卦山路沿線景觀，並串聯民族新村兒童公園至彰化中興莊。

八卦山大佛風景區是台灣歷史悠久的風景名勝，也是在地居民日常運動的空間，彰化縣府城觀處長田飛鵬說，須整修範圍因坡度陡，遊客也較少走到這些園區裡，這次盤點全區環境，包括水泥水梯、花廊以及早期施作的小型步道等不合時宜，將既有閒置空間整修改善再利用，以減量方式設計，去除不必要人工設施，以植栽綠化，藉由自然高低落差的地形特色，創造自然的休憩活動。

縣府在2018年起執行「城鎮之心工程計畫」競爭型「城鎮之心工程計畫－溪湖綠色生活基盤營造計畫」，優化溪湖鎮既有公園、開闢大型綠地，田飛鵬說，八卦山的改造比較不會有那麼多亮點新式遊具設施，而是著重在自然生態、綠地設施增量、基盤的優化與人本環境營造串聯，讓彰化也朝向海綿城市邁進。

彰化八卦山沿線部分園區設施水泥化，不合時宜，縣府爭取經費改善。圖／彰化縣縣府提供
彰化八卦山沿線部分園區設施水泥化，不合時宜，縣府爭取經費改善。圖／彰化縣縣府提供

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