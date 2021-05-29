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社區感染風險仍在 溪湖龍水宮第二次大規模篩檢
水果盤商傳染鏈發源的彰化溪湖湳底社區雖已篩檢約300人，因為出現兩例，先前匡列採檢後，陰轉陽的確診個案，讓縣府不敢輕忽，由於仍有社區感染風險，彰化縣衛生局今天上午在龍水宮再做第二次大規模篩檢。民眾表示，雖然需要做第二次篩檢，但是不覺得麻煩，畢竟安全最重要，認為幫忙篩檢的醫護們比較辛苦，希望疫情趕快離開。
彰化縣政府表示，篩檢對象主要鎖定第一波5月19日曾篩檢的居民，和設籍或是居住媽厝里的居民，以及曾在湳底社區附近果園工作者，都可免費進行採檢。
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