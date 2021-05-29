台中小黃公車使用成長27% 6月起調整7條路線增加服務

台中市小黃公車目前有，黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線，廣受偏遠地區民眾好評，交通局經會勘後，6月1日調整其中7條路線或班次，讓服務品質更提升。

台中市交通局長葉昭甫表示，觀察小黃公車搭乘人數統計資料，去年6月剛上路服務時，搭乘總人數905人，今年4月搭乘總人數為1148人，單月增加243人，成長約27%，顯見小黃公車服務品質穩定，搭乘人數穩定且逐漸增加。

小黃公車「固定班次，一律採預約制」。「黃1路至黃4路」飛狗車隊預約電話（04）22878888；「黃5路至黃8路」台灣大車隊預約電話（04）22591918，預約時間為上午8時至下午5時。

交通局進一步分析去年6月至今年4月資料，小黃公車黃1路至黃8路搭乘人數共約1萬1000人。其中，黃2路東勢埤頭里線搭乘總人數約2700人為最多，該路線行經東勢區石城街之石城國小站、泰興里站、長庚橋站、圳寮站、頂埔站、石岡壩站、埤頭里站等處，民眾常有就醫、就學、採買等外出需求，是目前最夯的小黃公車路線。

黃6路桐林線搭乘總人數約2100人為次多，該路線主要服務太平、霧峰地區民眾，行經青桐林生態產業園區、交叉點等重要站點，提供民眾日常生活所需外出服務。

葉昭甫說，6月起小黃公車調整是滿足當地民眾購物、洽公、就學或轉乘需求。「方便就醫揪甘心」是黃1路、黃3路、黃6路、黃7路；「上學不怕會遲到」是黃1路、黃5路、黃7路；「買菜免轉揪方便」有黃1路、黃4路、黃6路、黃7路；「增加公共運輸場站節點轉乘更方便」黃1路、黃3路、黃4路、黃6路、黃7路。

舉例來說，豐原黃1路原起迄點由豐原球場站調整為公老坪頂站；黃4路原起迄點由豐原醫院站調整為豐原站；新社區黃3路部分，原起迄點由新五村站調整為中興嶺站，並於上、下午各增加一趟來回班次。

太平黃5路部分，配合當地黃竹國小學生上下學調整班次時間；霧峰區黃6路調整路線起迄點為霧峰站；黃7路原省議會站調整路線至霧峰站，同時因部分路段搭乘人數較少，路線起迄點由「舊正里福德祠」調整為「象鼻橋」以減少空駛，提升營運效率。

台中市小黃公車從6月1日起以新路線及班次營運，已陸續印製及配發廣告宣傳單，請小黃公車行經的各區公所及里辦公處協助發放給里民，請民眾搭乘時多加留意班次變更情形。

葉昭甫表示，今年下半年小黃公車將進軍清水、大甲、大安、沙鹿、龍井、潭子、新社，陸續再新增7條小黃公車路線。