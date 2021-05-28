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台中1.75萬劑疫苗開打 盧秀燕：全面鞏固防護網

中央社 / 台中28日電

中央配發台中市第二批疫苗數量1萬7500劑到貨，今天開始施打，台中市長盧秀燕表示，全面鞏固防護網，也建請中央調配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種。

對於到貨1萬7500劑疫苗分配，盧秀燕在台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，目前等待接種疫苗的醫護約3萬多人，優先分配醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑。

此外，環保人員必須前往確診場域進行清消，第一線防疫風險較高。目前，台中雖無確診者死亡個案，但有其他縣市確診病逝者遺體送台中火化，環保及殯葬人員相對有風險，因此環保及民政防疫人員分配300劑。

盧秀燕強調，「昨日到貨，連夜配發，今日就打！」上戰場的人需要盔甲，疫苗就是隱形盔甲。今起施打，全面鞏固防護網，也建請中央調配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種。

針對各界關心雙北、高雄分配疫苗數量問題，盧秀燕說，希望中央未來配發疫苗能夠依疫情嚴重性公平配發，當然，雙北是疫情重災區，如多分配實可理解，但也不要忽略台中。

盧秀燕指出，現在是跟病毒賽跑，疫苗早打一天就跑贏病毒一天，疫苗僧多粥少，中央已宣布國家將有3000萬劑疫苗，希望6月份至少配發施打1000萬劑，不要拖到8月。此外，對於中央流行疫情指揮中心今天記者會宣布同意地方、企業自購疫苗，她也責成市府儘速了解。

台中市政府衛生局表示，疫情嚴峻，台中282萬名市民中，即使第二波分配到的疫苗全數打完，台中市疫苗接種率仍僅2%，仍有約277萬人尚未接種。「施打疫苗是為建構防疫網」，如果絕大部分的人未施打，仍將籠罩在病毒威脅中，因此在疫苗抵達前絕不能鬆懈，民眾一定要做好自我防護。

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