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20年來首見大血荒 有人一家四口響應去捐血

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，民眾可到位於員林火車站的員林捐血站捐血。圖／民眾提供
受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，民眾可到位於員林火車站的員林捐血站捐血。圖／民眾提供

疫情影響，捐血人大幅減少，彰化縣員林捐血站護理長何梅寶說，20年來從沒像這樣的血荒，希望大家能來捐血，今天也有熱血民眾得知目前血荒，一家四口一起去捐血。

何梅寶說，中部4縣市每日約需要1800袋血量，但現在每天約只有1100袋的捐血量，但醫療用血並沒有減少，會衝擊到醫療網，每天少的700袋血不知從何而來，所以急需大家來捐血，員林火車站設的捐血室相當寬敞，室內空間都拉大距離，並都有做好消毒，民眾可安心捐血。

陳姓捐血人說，看到媒體說庫存血量太低了，原本是3個月捐血一次，此次因疫情關係已半年沒捐血，想到以前婆婆開刀需要輸血的畫面，就想到應該去捐血，所以全家人消毒好，就一起來捐血。

黃姓民眾也趁自己生日去捐血，說能捐血救人是給自己最好的生日禮物，希望身邊的大家都能健康平安。

人稱葡萄爺爺的「大員林生活圈」版主賴義乾也響應捐血，並在網路上號召大家做好安全防護，口罩戴好去捐血。

受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，彰化縣員林捐血站呼籲大家來捐血。圖／民眾提供
受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，彰化縣員林捐血站呼籲大家來捐血。圖／民眾提供
人稱葡萄爺爺的「大員林生活圈」版主賴義乾也響應捐血，並在網路上號召大家做好安全防護，口罩戴好去捐血。圖／翻攝自賴義乾臉書
人稱葡萄爺爺的「大員林生活圈」版主賴義乾也響應捐血，並在網路上號召大家做好安全防護，口罩戴好去捐血。圖／翻攝自賴義乾臉書
受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，今天有熱血民眾一家四口一起到員林捐血站捐血。圖／民眾提供
受疫情影響，捐血人大幅減少，最近血荒，今天有熱血民眾一家四口一起到員林捐血站捐血。圖／民眾提供

捐血 員林 疫情

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