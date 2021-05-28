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彰化再公布兩處足跡 包括二水武天宮及溪湖四季百貨

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣今天公布新增9例新冠肺炎確定病例，累計全縣達133人，彰化縣衛生局晚間再公布確診病例的兩處足跡。記者劉明岩／攝影
彰化縣今天公布新增9例新冠肺炎確定病例，累計全縣達133人，彰化縣衛生局晚間再公布確診病例的兩處足跡。記者劉明岩／攝影

彰化縣今天公布新增9例新冠肺炎確定病例，累計全縣達133人，彰化縣衛生局今天晚間再公布確診病例的足跡，包括5月21日上午9時到10時到過二水鄉過圳路武天宮，及25日下午6時到7時到過溪湖鎮西環路四季百貨的民眾，衛生局籲請自出入該場所起14天內，若有出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請儘速戴口罩就醫。

衛生局表示，相關確診者先前已經公布，為了防範發生持續社區傳播，才在今晚公布這兩處確診者足跡，請在公布的時間曾出入上述相關場所之民眾，如果有相關不適症狀，請儘速戴口罩就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。如有任何疑問請通報衛生局，電話：04-7115141。　

彰化縣新冠肺炎今天新增9例中，水果盤商家族增加4例、台北返鄉男子家庭群聚增加3人，均是在居家隔離時被檢出，另單一個案2人，感染源不明，仍在疫調中。在水果盤商家族群聚最嚴重的溪湖鎮，第一次篩檢後發現兩例由陰轉陽，社區仍存在病毒散播的風險，衛生局再發出第二次篩檢令，明天將在湳底社區龍水宮再度進行篩檢。

在衛生局今晚新公布的足跡中，即將25日下午6時到7時到過溪湖鎮西環路四季百貨，顯然溪湖鎮一些社區仍存有病毒傳播風險，

衛生局因此發出第二次篩檢令，要求本月15日當天所有受採民眾，以及5月1日起，在媽厝里、湳底里及大庭里果園工作人員明天上午8時30分起都可以前往篩檢，以降低社區感染風險。

彰化縣今天公布新增9例新冠肺炎確定病例，累計全縣達133人，彰化縣衛生局晚間再公布確診病例的兩處足跡。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣今天公布新增9例新冠肺炎確定病例，累計全縣達133人，彰化縣衛生局晚間再公布確診病例的兩處足跡。圖／彰化縣衛生局提供

衛生局 新冠肺炎

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