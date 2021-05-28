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南投縣15人確診個案草屯獨占8成 明開辦6場社區篩檢站

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供

南投縣目前確診個案已達15例，受萬華、朝陽及東方紅傳播鏈的牽連，僅僅草屯鎮就有12例確診個案，讓衛生局不得不緊急開設社區篩檢站，繼今天完成在寶島時代村的快篩後，接下來的4天，更將續辦6場社區篩檢站，縣府指出，今天共完成126人篩檢後，並無發現陽性個案。

南投縣今再添案7113確診個案1例，疫調人員透露表示，這名草屯鎮67歲女性，與案6762為夫妻，而一家5人共同生活，平時活動範圍單純，但案6762的65歲男性的職業為民間撿骨業者，仍不排除和草屯東方紅傳播鏈的確診者有接觸，但目前始終未交代先前的足跡，夫妻2名確診個案目前均無症狀，已分別收治集中檢疫所治療中。

南投衛生局指出，針對草屯鎮近日確診案例增加，為有效防範新冠肺炎疫情，擴大社區篩檢，已委請草屯鎮衛生所醫護人員及本縣基層診所醫師組成團隊，繼草屯鎮中山里集會所廣場前設置社區篩檢站，針對120人共篩出2名確診者後，28日下午再於寶島時代村開辦第2場篩檢站，所幸126人中，並未快篩出陽性個案。

局長黃昭郎指出，29日到6月1日的6場篩檢時間地點分別為，5月29日9至12時在 御史里集會所旁停車場，14至17時在北势里永安宮風雨操場；5月30日9至12時在敦和里集會所暨活動中心旁停車場，14至17時在復興里集會所前廣場；5月31日9至12時在山腳里集會所暨活動中心前廣場；6月1日14至17時在陳府將軍廟文教活動中心廣場。

黃昭郎說，衛生篩檢對象為縣府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者，社區篩檢站流程分成5區，分別為報到區、等候篩檢區、篩檢區、檢驗區及等候報告區。民眾依序取號後，等待叫號進行報到，採實名制登記及做好量測體溫與酒精消毒步驟後始得進入篩檢流程，民眾於篩檢過程中也須遵守安全社交距離1.5公尺的規範，等待工作人員引導。

南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。記者黑中亮／攝影
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。記者黑中亮／攝影
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯鎮出見12例確診個案，衛生局緊急開設社區篩檢站，繼今天寶島時代村快篩後，將續辦6場社區篩檢站。圖／南投縣政府提供

衛生局 篩檢站 新冠肺炎

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