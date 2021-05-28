彰化2例採檢陰性又確診 湳底社區29日再設篩檢站

彰化縣府今天下午召開記者會指出，2名曾在溪湖鎮湳底社區篩檢站驗出陰性民眾確診，為找出感染源，湳底社區明天會再設立篩檢站，呼籲媽厝、湳底及大庭里民眾前往接受篩檢。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯出席記者會，說明彰化縣的疫情。

王惠美指出，彰化縣今天新增9例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案例，4名案例和水果中盤商夫婦傳染鏈有關，3名案例和台北返鄉家庭有關，另2例則為單一個案，其中1例的感染源待查。

王惠美指出，在水果中盤商傳染鏈中，有2名曾前往彰化溪湖鎮湳底社區篩檢站篩檢的民眾出現症狀確診，縣府明天會在湳底龍水宮設置篩檢站，呼籲5月19日曾前往接受篩檢、家住湳底、媽厝及大庭3個里且曾出現不適的民眾，明天都前往社區篩檢站接受篩檢。

葉彥伯指出，2名確診者先前為陰性又出現症狀確診，由於病毒有14天潛伏期，因此呼籲曾接受篩檢陰性的民眾再回來接受篩檢；他也擔心2名確診者在接受篩檢後又接觸到不明的感染源，希望住在湳底、媽厝及大庭3個里的民眾，尤其是果園工作者，前來接受篩檢。

彰縣府指出，篩檢陰性不代表沒有染疫，為預防感染風險，呼籲接受篩檢的民眾，即使篩檢結果陰性，還是要進行14天的自我健康管理，出現不適立即就醫。