紓困方案不公平？ 員林公所怕擠進詢問民眾成破口
彰化縣員林市是南彰重要消費城鎮，確診者足跡多，造成民生大受影響，華成、第一市場攤商生意大減，員林市長游振雄說，今天中央公佈的紓困專案只限定少數族群，公所詢問電話已被打爆，他非常耽心若有民眾擠進公所詢問，會不會造成防疫破口？建議中央何不放寬標準，比照國外除了排富，統統紓困，每個人都發放現金。
員林除了華成市場，還有超商、賣場等都被公佈確診者足跡，不只華成市場生意少了八、九成，市中心第一市場和周邊小吃街生意均受影響，有的店家乾脆暫停營業。
第一市場總幹事黃文雄說，生意不好，三、四成攤商已不營業，生意依類別少了三成到九成，像他是賣熟食生意就少了九成，雖很感謝縣府和公所已決定要減少租金，但他們一個租金每月上千元，租金減半，才減了數百元，希望政府也能紓困，否則大家苦不堪言。
游振雄說，疫情對員林民生經濟影響很大，今天中央一公佈要紓困，許多民眾就打電話來問，還有人要衝到公所問，但先前公所就是因有確診者來洽公，公所也大消毒，目前採分區辦公，且每次僅開放5位民眾入所洽公，加強防疫。
由於已有民眾在向公所反映「為何他沒被列入紓困」，游振雄非常耽心，到時若民眾大排長龍湧進公所問紓困的事，公所會不會變成防疫破口？況且現在很多小攤商受到直接衝擊，但根本不在紓困範圍，建議中央何不比照國外，除了排富，每人發放現金紓困，才不會讓民眾認為不公，反而擠爆基層公所問紓困、補助措施。
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