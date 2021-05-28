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北市議員林亮君檢測呈陰性 助理吳崢也PCR陰性

紓困方案不公平？ 員林公所怕擠進詢問民眾成破口

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市第一市場受疫情影響，三、四成攤商已不營業，生意也大受影響。記者林宛諭／攝影
員林市第一市場受疫情影響，三、四成攤商已不營業，生意也大受影響。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市是南彰重要消費城鎮，確診者足跡多，造成民生大受影響，華成、第一市場攤商生意大減，員林市長游振雄說，今天中央公佈的紓困專案只限定少數族群，公所詢問電話已被打爆，他非常耽心若有民眾擠進公所詢問，會不會造成防疫破口？建議中央何不放寬標準，比照國外除了排富，統統紓困，每個人都發放現金。

員林除了華成市場，還有超商、賣場等都被公佈確診者足跡，不只華成市場生意少了八、九成，市中心第一市場和周邊小吃街生意均受影響，有的店家乾脆暫停營業。

第一市場總幹事黃文雄說，生意不好，三、四成攤商已不營業，生意依類別少了三成到九成，像他是賣熟食生意就少了九成，雖很感謝縣府和公所已決定要減少租金，但他們一個租金每月上千元，租金減半，才減了數百元，希望政府也能紓困，否則大家苦不堪言。

游振雄說，疫情對員林民生經濟影響很大，今天中央一公佈要紓困，許多民眾就打電話來問，還有人要衝到公所問，但先前公所就是因有確診者來洽公，公所也大消毒，目前採分區辦公，且每次僅開放5位民眾入所洽公，加強防疫。

由於已有民眾在向公所反映「為何他沒被列入紓困」，游振雄非常耽心，到時若民眾大排長龍湧進公所問紓困的事，公所會不會變成防疫破口？況且現在很多小攤商受到直接衝擊，但根本不在紓困範圍，建議中央何不比照國外，除了排富，每人發放現金紓困，才不會讓民眾認為不公，反而擠爆基層公所問紓困、補助措施。

員林市第一市場外圍民生路一帶小吃街不少小吃攤受疫情影響暫停營業，生意也大受影響。記者林宛諭／攝影
員林市第一市場外圍民生路一帶小吃街不少小吃攤受疫情影響暫停營業，生意也大受影響。記者林宛諭／攝影

員林 疫情

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