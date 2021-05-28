紓困方案不公平？ 員林公所怕擠進詢問民眾成破口

彰化縣員林市是南彰重要消費城鎮，確診者足跡多，造成民生大受影響，華成、第一市場攤商生意大減，員林市長游振雄說，今天中央公佈的紓困專案只限定少數族群，公所詢問電話已被打爆，他非常耽心若有民眾擠進公所詢問，會不會造成防疫破口？建議中央何不放寬標準，比照國外除了排富，統統紓困，每個人都發放現金。

員林除了華成市場，還有超商、賣場等都被公佈確診者足跡，不只華成市場生意少了八、九成，市中心第一市場和周邊小吃街生意均受影響，有的店家乾脆暫停營業。

第一市場總幹事黃文雄說，生意不好，三、四成攤商已不營業，生意依類別少了三成到九成，像他是賣熟食生意就少了九成，雖很感謝縣府和公所已決定要減少租金，但他們一個租金每月上千元，租金減半，才減了數百元，希望政府也能紓困，否則大家苦不堪言。

游振雄說，疫情對員林民生經濟影響很大，今天中央一公佈要紓困，許多民眾就打電話來問，還有人要衝到公所問，但先前公所就是因有確診者來洽公，公所也大消毒，目前採分區辦公，且每次僅開放5位民眾入所洽公，加強防疫。