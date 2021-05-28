彰化配發6500劑疫苗仍缺1萬 王惠美：再爭取

彰化縣目前醫護及防疫人員有2萬5千多人，之前已打了約1萬劑，中央此次只配發彰化縣6500劑AZ疫苗，仍缺約1萬劑，彰化縣長王惠美認為還不敷需求，希望大家「集氣爭取」；王惠美說，彰化縣也透過企業及藥商爭取對外採購疫苗，目前只能靜待結果。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央配發的6500劑要達成醫療人員8成接種率都不夠，在疫苗很有限下，還是依照風險高低排列接種優先順序。他強調，目前彰化縣初期目標希望至少先讓醫療、警消人員達到8成接種率。目前彰化縣警消人員接種比率為4成。

對於台北醫療能量已超過負荷，輕症確診者北送南送，彰化縣也是支援縣市。葉彥伯說，全縣2處集中檢疫所床位包含給居家隔離和輕症者，228床幾乎都滿了，當中雙北來的輕症約占了100多床，這些人住滿10天，PCR核酸檢測CT值大於10，就會請他們離開檢疫所返家進行居家隔離，在檢疫所由輕症出現肺炎等重症送醫治療有15人，這些人目前還在醫院治療中。