疫情衝擊兩成花卉遭棄收 彰縣府將買花送醫護和軍公教

國內本土疫情未見緩和跡象，花卉購買量下滑，北部花卉拍賣市場本周周休二日將休市消毒，一再衝擊全國花卉最大產地的田尾鄉花卉經濟，導致田尾鄉約兩成花卉遭棄收，經田尾鄉農會與縣政府協調，由縣政府展開第一步紓困措施，近日內18盆大型盆花將送到醫療機構獻給醫護人員。

田尾鄉是全國最大花卉產地和集散中心，今年爆發本土疫情之後，田尾鄉觀光花田的人潮驟減，花卉銷售量下降，鄉農會和縣政府原本打算援用去年模式，申請農糧署補助8萬份花材包送到縣立學校給學生插花，也準備在公共場所布置花藝，衝高整體的花卉用量。

田尾鄉農會總幹事吳政憲今天表示，沒想到計畫趕不上變化，農糧署剛核定花卉振興計畫就疫情急速升溫，全國進入第三級警戒，不只停辦各項活動，公共場所禁止群聚，連學生都停止到校上課，花材包無處送，也不能到公共場所布置花藝造成圍觀欣賞和拍照的聚群。

今年疫情在本土，跟去年大不相同，田尾鄉花卉產業因此無法援用去年相同紓困模式維持銷售量，農民若採收沒拍賣出去，不只種花血本無歸，另要賠上包裝費和運費，不如讓花留在田間自開自落，造成約兩成花卉遭棄收。

田尾鄉農會和彰化縣政府多次討論協調，擬訂變更計畫，將呈報農糧署審核，包括準備送給學生的花材包轉贈軍公教人員，約3萬份，以前在火車站大廳等公共場所的花藝布置，移到公部門的大廳或入門處，目前各公部門嚴格實施人流管制，花藝布置可當美化環境的領頭羊，又不至於造成眾人圍觀賞花的群聚感染。

縣政府農業處長邱奕志說，天氣熱，花卉幾天沒採收就凋謝，鮮花不能等，所以縣政府將先動支縣款，請田尾鄉農會委請家政班成員等花藝專家插花，18盆大型盆花送到縣內協助防疫的醫療院所，獻送第一線醫護人員，希望紓解他們的辛勞。