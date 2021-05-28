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支援第一線醫護 台中榮總獲贈隔離衣護目鏡

中央社 / 台中28日電

全民挺防疫，有年輕企業家募集1000件隔離衣、另有科技公司準備100份愛心便當及500副護目鏡捐贈台中榮總，協助疫情第一線，為防疫盡一份心力。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，醫護依舊堅守崗位。有年輕企業家透過民進黨籍立委張廖萬堅聯繫，今天捐贈1000件隔離衣給台中榮總，另有5000件將分送到全台多家偏鄉醫療院所。

張廖萬堅表示，疫情嚴峻，台中榮總等醫療單位也面臨防護衣、隔離衣等醫療物資迅速消耗，他與企業友人聯繫，並把募得的第1批1000件隔離衣致贈給台中榮總，支援醫療人員守護市民的健康。

另外，在一起管顧科技股份有限公司董事長也是社團法人中華職訓教育創新發展學會理事長薛煒立也捐贈100份防疫愛心便當及500副防疫護目鏡給台中榮總的防疫人員。

薛煒立表示，疫情升溫，醫療體系面臨緊繃狀態，第一線醫護人員安全也面臨嚴重考驗，希望能夠替防疫盡一份心力。

全國第3級疫情警戒及全國各級學校停課延至6月14日，部分小農因而受到影響，薛煒立向受到停課影響的小農採購，委託受到停課影響的團膳公司製作便當，贈送100份愛心便當給台中榮總醫護。

台中榮總表示，會將這份心意轉交到醫護人員手中，讓它發揮最大的效用，期待大家能夠更加團結一心，共同抗疫。

台中榮總 疫情 便當

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