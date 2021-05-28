影／攤販業者收入歸零 中市國民黨團呼籲：紓困發現金

全國疫情三級警戒，政府勒令關閉夜市及各項營業場所，致使商業經濟交流僅維持在最低限度，許多依賴銅板、現金收入的市井小民，已快撐不下去。

高鐵站外排班的計程車司機，因高鐵減班，平均排三、四小時才等到一名乘客，一趟賺三百多元，又回到高鐵排隊，用時間換銅板。

美髮業者一天做不到10個客人，除了戴口罩還勉強可以剪頭髮，其它項目都不能做，還要遇到兩天限水，剪髮一次100、200元，每天收入不到1000元，長輩罹癌症還要洗腎，還有三個嗷嗷待哺的孩子，政府補助看的到吃不到。

不是固定夜市的攤販，只是路邊外賣車輪餅，原本一天營業額2000元已很拮据，現在一天收入200元，房租水電都不夠。

台中市議會國民黨團今天指出，這些個案是近期許多議員接到陳情的冰山一角，中央各部會制定紓困方案，要考量今年疫情衝擊到更多基本民生消費，尤其是台灣有非常多屬於「非典型就業」的勞工和店面、攤販，呼籲「紓困應排富後直接發現金」。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯表示，這波疫情對家庭收入結構中底階層衝擊很大，生活瞬間陷入困境，對繁瑣的紓困方案「看攏無、霧煞煞」。

陳政顯說，以計程車司機為例，南來北往乘客變少，排4、5個小時才能夠載到一位客人，有些人有存款可以緊急因應，但車貸、房貸與小孩的教養費用還是要支出，「用時間換銅板，要大家撐多久？」

台中市議會國民黨團指出，疫情爆發一年半，歐美各國都採「發現金」紓困，這波紓困應比照美、日，在排除領取固定薪資且正常發放者，例如政府的公務、約聘僱人員，並排除所得稅率12%以上的族群後，以國民為基礎直接發放現金紓困，解燃眉之急。

行政院昨天露出的訊息顯示多數政策還是會照去年的版本，但若按照去年的紓困方案，只有524萬人受惠，但中南部許多靠現金過日子的民眾，實務上無法提供證明，這些人才是這波疫情衝擊最大的群體。

執行長吳瓊華說，行政院所通過的紓困方案，多半都落在一些較大型的工會或者有投保的勞工、中低收入戶，未涵蓋體育教練、家教、夜市從業人員，他們從去年開始，就看得到領不到。

副執行長黃健豪指出，雖然現階段沒有封城令，但由於台灣社會大眾的自我防禦意識強，已經讓商業流動十分低迷，除了被勒令停業的夜市攤販收入歸零，自營店面、市場攤販幾乎沒有實質薪資所得。