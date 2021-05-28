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荔枝及龍眼因乾旱結果差 彰化縣經公告為現金救助地區

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右2)由彰化縣議員張瀚天（右1)及芬園鄉農會總幹事黃翊愷（右3）陪同，到芬園鄉了解荔枝災損情形。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右2)由彰化縣議員張瀚天（右1)及芬園鄉農會總幹事黃翊愷（右3）陪同，到芬園鄉了解荔枝災損情形。記者劉明岩／攝影

今年因乾旱造成荔枝及龍眼結果率不良或太小，嚴重影響收成，經彰化縣政府爭取下，均獲得農委會公告為天然災害救助項目，縣長王惠美今天前往芬園鄉了解荔枝及龍眼損失情形時表示，農民朋友只要受害達面積達20%以上，荔枝自即日起到6月24日，龍眼則從即日起到6月25日，均可到土地所在地鄉鎮市公所申報。

彰化縣長王惠美今天上午由縣議員張瀚天、芬園鄉農會總幹事黃翊愷陪同，至芬園鄉了解荔枝及龍眼受災情形。王惠美說，今年是近幾十年來最嚴重的旱災，山上因為沒有水源灌溉導致荔枝結果率不良與果實偏小的情形，縣府因而向中央爭取補助，黑葉荔枝1公頃補助6萬元，玉荷包等不同品種，1公頃補助9萬元。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，荔枝跟龍眼的災損相當嚴重，為了幫助農民可以度過難關，如果有資金的需求，也可以到農會申請低利貸款，最高每公頃75萬元。

農業處表示，彰化縣荔枝、龍眼以八卦山沿線山區為主要種植區域，目前荔枝全縣栽培面積約872.13公頃，其中芬園鄉種植面積最多，達423.11公頃，其次為彰化市；龍眼全縣栽培面積約666.64公頃，其中社頭鄉種植面積最多，有191.95公頃，其次為芬園鄉。

近年荔枝、龍眼常受氣候因素影響，尤其今年因氣候乾旱、降雨量不足，導致目前已進入結果期的荔枝結果率不良、果實偏小受損嚴重；同樣地，龍眼亦因缺少雨水，出現植株葉片明顯萎凋、生長延遲、結果率不良、果實較小的情形，因此縣府極力爭取行政院農業委員會將本縣荔枝、龍眼公告為天然災害救助項目，協助農民渡過難關。

彰化縣今因年乾旱造成荔枝及龍眼結果率不良或太小，嚴重影響收成，已獲得農委會公告為天然災害救助項目。記者劉明岩／攝影
彰化縣今因年乾旱造成荔枝及龍眼結果率不良或太小，嚴重影響收成，已獲得農委會公告為天然災害救助項目。記者劉明岩／攝影

農民 農會

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