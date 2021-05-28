湳底社區採檢者都居家隔離 農民怨：農作物放給它爛

彰化縣溪湖鎮湳底社區有多名鎮民因群聚染疫，衛生局本（5）月19日採檢296人，全體居家隔離。民眾向鎮公所反映，本月底進入農忙期，露天葡萄也進入盛產採收期，被居家隔離農作物將「放給它爛」。經鎮公所爭取，縣政府明（29日）將在湳底龍水宮舉辦第二次採檢，篩檢報告陰性者，改為自主健康管理。

湳底社區發展協會收到通知，今天立刻轉知296名民眾，按照彰化縣衛生局電話通知的時間，明天攜帶健保卡、身分證到湳底龍水宮做第二次採檢，如果二採結果是陰性，居家隔離改為自主健康管理，若為陽性確診者，衛生局將通知住院隔離。

湳底社區因歌唱班成員群聚，導致22名班員染疫，疫情向外擴散，衛生局通知5月7日到18日曾經參與過湳底龍水宮，或溪湖鎮湳底社區活動中心的任何活動者，19日到龍山宮接受快篩。事後採檢者都被通知居家隔離。

溪湖鎮立幼兒園就在龍水宮旁邊，幾乎全體員工居家隔離，幸好停止到校上課，否則幼兒園課程將開天窗。民眾向鎮公所反映，時值農忙期，被居家隔離將無法務農，恐怕棄收農作物，鎮公所為此極力爭取二採，主動篩檢讓大家都放心。