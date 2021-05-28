果農苦乾旱救助金「杯水車薪」！莊競程：爭取從寬認定

台中乾旱嚴重，立委莊競程等人今天會勘北屯區大坑里光西巷等多處果園，發現椪柑植株葉片萎凋、偏小，著果率不佳，農民當場叫苦，認為農委會的乾旱農業天然災害現金救助根本是「杯水車薪」。立委莊競程說，希望農委會從寬認定受損狀況，他將協助果農爭取後續補助度難關。

台中市北屯區果樹產銷班第一班班長傅春慶說，農委會公告台中市為「辦理3-4月高溫乾旱農業天然災害現金救助地區」，損害率逾20％者，每公頃救助7萬5000元，根本杯水車薪，第一班種植椪柑面積約140公頃，未來如雨水不充足，果粒不大，恐嚴重影響明年生產，希望政府提高補助金額。

立委莊競程、市議員曾朝榮、曾朝榮服務處主任曾咨耀、大坑里里長曾朝瑝與北屯區果樹產銷班第一班班長傅春慶等人今天前往北屯區大坑里光西巷等多處果園現勘，發現椪柑植株葉片萎凋、偏小及黃化，部分果樹不開花、不萌芽等異常現象，普遍著果率不佳。

莊競程說，現勘椪柑園，看到落果嚴重，心情沈重。往年這期間的果實大小，約為50元硬幣大小，現連1元硬幣大小都不到，顯見旱災災情慘重，憂心造成未來2至3年，甚至更長期的果樹收成。他將爭取農會委從寬認定，加速果農補助，減少損失。