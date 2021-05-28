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挺第一線醫護！立委偕企業家募6000件隔離衣捐醫護

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委張廖萬堅（右三）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅（右三）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供

疫情增溫，立委張廖萬堅為挺第一線醫護人員，偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總，由副院長葛光中及社工室主任莊李代表接受並致謝。張廖萬堅說，募集的隔離衣未來也將陸續轉贈偏鄉醫療院所，希望大家都能用實際行動，力挺第一線的醫護防疫人員。

立委張廖萬堅說，疫情爆發後，台中榮總等醫療單位也面臨防護衣、隔離衣等醫療物資迅速消耗，加上近期雙北醫院爆滿，啓動「北患南送」，中部醫療院所全力支援，醫療物資更加吃緊。

他指出， 他與一群熱情的年輕企業家聯繫後，企業家們愛心卻不落人後，希望為醫護防疫人員再多募集隔離衣等裝備，讓他們能夠更安心地在醫療救治工作中，也做好自身的防護，共同募資購買隔離衣等醫材支援醫護人員，今天把募得的第一批千件隔離衣，致贈給台中榮總，支援基層醫療人員守護市民的健康。

誠鑠企業年輕負責人盧元惠說，她原本是藥劑師後來自行成立醫材公司，疫情期間全台醫療體系負荷量大增，看著每天新聞畫面中醫護人員辛勞的身影，讓人非常感佩，透過張廖萬堅得知台中榮總等醫療院所急需隔離衣。

盧元惠指出，她並非財團只是小企業，但志同道合的年輕企業好友不少，乃發起大家共同募資購買隔離衣，除了捐贈台中榮總首批的千件隔離衣，後續還會募集約五千件隔離衣，陸續轉贈給偏鄉醫療院所及救護車等單位，盼能為守在第一線的醫護人員加油，也期望藉此拋磚引玉，號召更多的愛心人士一起投入，做醫護人員最堅強的肩膀。

立委張廖萬堅（左二）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅（左二）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅（右）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供
立委張廖萬堅（右）偕同年輕企業友人募集6000件隔離衣，今天早上將首批千件隔離衣轉贈台中榮總。圖／立委張廖萬堅提供

台中榮總 醫護人員 疫情

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