影／中市首創救護車分艙分流 清消作業只要5分鐘

全國新冠肺炎疫情嚴峻，台中市消防局編列14個專責救護隊，防疫救護專車勤務結束須重新貼模，進行40分鐘的清消作業；第三救護大隊以空間分艙、人員分流概念，以透明壓克力板區劃分隔，患者乘坐在獨立空間，強化車內安全隔離效果，且清消作業只需5分鐘，不僅降低出勤救護員風險，也提高效率。

台中市消防局局長曾進財表示，新冠肺炎具高傳染性，同仁需頂著高溫穿著全套防護裝備執行救護勤務，勤務結束後車內裝備器材全面清潔消毒，再次貼上膠膜隔離，每次清消作業至少需花費40分鐘。

台中市消防局第三救災救護大隊改造防疫救護專車，救護車後艙座位以透明壓克力板劃分，病患坐在獨立空間內，強化車內安全隔離效能。

消防局進一步說明，穿著全套防疫裝備的執勤人員在前座駕駛艙可以安心使用冷氣空調，降低因空調循環造成的感染風險，且使用壓克力板分隔減少稜角隙縫，勤務結束後原本需要至少40分鐘的清潔消毒作業，大幅縮減至5分鐘內完成，降低同仁感染風險與執勤負擔。