快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

南投縣風景區全面暫停入園 請周末留在家鄉避疫

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片
南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片

因應疫情升溫，南投縣各景點均分別宣布休園至6月14日，未來將視疫情滾動檢討重新開放日期外，南投縣政府呼籲疫情緊繃下，民眾最好待在家裡，非必要少去外縣市，才是最好的自我防疫，也請在外縣市親朋好友，暫時避疫別來南投最好。

南投縣府所屬清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋目前休園至6月14日外，竹山瑞龍瀑布園區、竹山梯子吊橋（天梯）仍在休整中，埔里鎮地理中心碑入口處及觀音瀑布，已拉警示帶請遊客勿入，埔里鎮鯉魚潭、竹山菸葉館、竹山文化園區、南投猴探井天空之橋、信義坪瀨琉璃光之橋均暫停營業。

交通部觀光局所屬的日月潭國家風景區包括向山遊客中心、伊達邵遊客中心、埔里遊客中心、車埕遊客中心、向山日升月恆藝廊等，加上參山國家風景區松柏嶺遊客中心，以及觀光遊樂業如九族文化村、泰雅渡假村及杉林溪森林生態渡假園區，全部暫停營業至6月14日。

農委會林務局東勢林管處所屬的合歡山森林遊樂區，目前關閉室內場域及住宿外，南投林管處奧萬大國家森林遊樂區、九九峰森林步道封閉也暫停營業；台大實驗林管處的溪頭、鳳凰自然教育園區亦暫停至6月14日，下坪自然教育園區已暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期。

草屯鎮台灣工藝文化園區即日起閉館，開館日視疫情發展，國立自然科學博物館宣布車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區至6月14日暫停開放外，中興大學惠蓀林場、清境農場、清境國民賓館及小瑞士；其他如水里蛇窯、埔里元首館同樣暫停營業至6月14日。

南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片
南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片
南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片
南投縣上午公布縣內各風景區或暫停營業情形，至6月14日全面暫停一般遊客入園。圖／本報系資料照片

疫情 埔里 清境

延伸閱讀

南投山區景點三級警戒到6月14日 玉山清境雙龍步道關閉

審核疫苗有那麼簡單？女醫搬法條打臉林明溱：欺負南投人不懂法律

南投縣擬購買30萬劑BNT疫苗 預備金不足會舉債

南投確診再添一例 草屯東方紅6確診成傳染熱區

相關新聞

影／台中鞋底消毒升級2.0 各車站改「消毒毯」防疫防滑

疫情升溫，要杜絕各角落新冠病毒，台中市環保局5月19日起率先與台中火車站合作設置鞋底消毒設施，獲得許多市民支持及業者跟進...

南投山區景點三級警戒到6月14日 玉山清境雙龍步道關閉

南投縣內各山區景點，配合中央流行疫情指揮中心宣布防疫三級警戒延長到6月14日，包括玉山國家公園、仁愛鄉清境高空觀景步道及...

6月起供五停二恐再延長8小時 中市再設5座淨水設備產水

中部地區再不多下點雨，台中市和北彰化自6月起，將會由原本「供五停二」再延長8小時，因應水情嚴峻，台中市政府水利局於文山及...

南投縣風景區全面暫停入園 請周末留在家鄉避疫

因應疫情升溫，南投縣各景點均分別宣布休園至6月14日，未來將視疫情滾動檢討重新開放日期外，南投縣政府呼籲疫情緊繃下，民眾...

彰化議長謝典林提案 提撥500萬元慰問防疫人員

新冠肺炎疫情持續緊繃，防疫及警消人員格外辛苦，彰化縣議會議長謝典林日前除自掏腰包發慰問金外，今天上午在臉書中，籲請彰化縣...

抗疫挺第一線醫護、挺台灣小農！企業攜手做公益

疫情嚴峻，企業挺第一線醫護人員、挺在地小農，今天近中午捐贈500個防疫護目鏡、100個挺小農加油打氣便當給台中榮總；台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。