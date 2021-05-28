彰化議長謝典林提案 提撥500萬元慰問防疫人員
新冠肺炎疫情持續緊繃，防疫及警消人員格外辛苦，彰化縣議會議長謝典林日前除自掏腰包發慰問金外，今天上午在臉書中，籲請彰化縣政府動支預備金，提撥500萬元作為醫護醫事人員、警消、防疫人員、防疫旅館工作者等的慰問金，在縣議會復會後，由他擔任提案人，正式提案。
謝典林為了慰問防疫人員的辛苦，日前自掏腰包，分別給警察局4萬元、衛生局5萬元購買葡萄等物品，希望他們多吃蔬果補充體力，也增加免疫力，獲得防疫人員們的由衷感謝。
謝典林說，雖然縣議會定期會因疫情暫停，但議員們都會透過通訊軟體交換資訊，關心彰化縣的疫情概況，跨黨派的許多議員們都有共識，希望縣府能「先行」動支預備金，提撥500萬元作為醫護醫事人員、警消、防疫人員、防疫旅館工作者等的慰問金。
謝典林說，如果縣府防疫經費不足，也可以移緩濟急，從其他預算調整支應或追加預算，他及議員同仁們都會全力支持，也作為第一線防疫人員的堅強後盾。
謝典林說，這些堅守崗位的防疫人員，站在第一線守護大家的安全，也是最容易暴露在高風險環境中，因此大家也要合做好防疫，戴口罩、勤洗手，減少出門，降低防疫人員的負擔，大家一起度過這次危機。
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